서울 강서구 오피스텔 옥상서 모녀 3명 추락해 사망

서울 강서구 염창동의 12층 오피스텔 건물 옥상에서 모녀지간인 3명이 추락해 사망했습니다.



26일 언론 취재를 종합하면 이날 오후 9시 30분쯤 등촌역 인근에서 "여자 3명이 누워있다"는 신고가 접수됐습니다.



소방이 출동했지만 이들은 모두 심정지 상태로 발견됐습니다.



40대 1명과 20대 1명은 현장에서 숨졌고, 다른 20대 1명은 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 사망했습니다.



이들은 모녀지간으로 파악됐습니다.



현장에 타살 혐의점은 없었으며, 유서 역시 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다.



경찰은 자세한 사건 경위를 조사할 방침입니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.