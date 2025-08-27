이 대통령, 필라델피아 도착…필리조선소 시찰 예정

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아국제공항에 도착한 뒤 공군 1호기에서 내려 공항을 빠져나가고 있다.

방미 사흘째를 맞는 이재명 대통령이 한국 시간으로 오늘(27일) 새벽 방미 마지막 일정을 소화하기 위해 펜실베이니아주 필라델피아에 도착했습니다.이 대통령은 먼저 독립신문을 창간하고 독립협회를 창립헌 서재필 박사의 기념관을 찾습니다.이후 이 대통령은 지난해 12월 한화그룹이 1억 달러에 인수한 한화 필리조선소를 시찰할 예정입니다.이 대통령은 미국 해양청이 발주한 국가안보 다목적선 명명식에 참석하고 미 정부 고위급 인사와 조선소를 둘러볼 것으로 알려졌습니다.필리조선소는 지난 한미 관세협상 타결에 결정적인 역할을 한 한미 조선협력 프로젝트, 마스가를 상징하는 곳입니다.강유정 대통령실 대변인은 "마스가(MASGA) 프로젝트로 시작되는 한미동맹의 새로운 모습을 보여주는 계기가 될 것"이라고 밝혔습니다.이 일정을 끝으로 귀국길에 오르는 이 대통령은 3박 6일간의 방일, 방미 일정을 마무리하고 내일 새벽 서울공항에 도착할 예정입니다.(사진=연합뉴스)