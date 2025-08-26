뉴스

호주 경찰관 2명 총격 피살…용의자 도주

전형우 기자
작성 2025.08.26 21:53 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
호주 경찰관 2명 총격 피살…용의자 도주
▲ 6일(현지시간) 호주 동남부 빅토리아주 포어푼카 마을에서 경찰관 2명을 총으로 쏴서 숨지게 하고 달아난 용의자를 당국이 쫓고 있다.

호주 시골에서 한 남성이 경찰관들에게 총격을 가해 이 중 2명을 살해하고 도주했습니다.

26일(현지시간) 오전 10시 30분께 호주 동남부 빅토리아주 포어푼카 마을에서 한 남성이 자신과 관련된 수색영장을 집행하려던 경찰관 10명을 향해 총을 쐈습니다.

이로 인해 59세, 35세 경찰관 2명이 숨졌고 1명은 중상을 입어 병원에서 치료 중이라고 마이크 부시 빅토리아주 경찰청장이 밝혔습니다.

용의자는 범행 후 차를 타고 수풀 속으로 달아났으며, 경찰은 인원 수백 명과 헬기, 경찰견 등을 동원해 수색을 벌이고 있습니다.

부시 청장은 용의자가 중무장한 위험인물이라면서 현지 주민에게 실내에 머물러달라고 당부했습니다.

다만 경찰은 영장의 내용이나 용의자의 신원, 범행 동기에 대해 밝히지 않았습니다.

경찰은 또 용의자의 아내와 두 자녀도 수색했으나 이들의 행방은 알려지지 않았습니다.

현지 공원 관리자 에밀리 화이트는 "우리가 항상 안전하다고 느꼈던 우리 지역에서 이런 일이 발생했다는 것이 정말 끔찍하다"고 호주 공영 ABC방송에 말했습니다.

(사진=EPA, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지