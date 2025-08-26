전공의대표·수련병원장들 만남…"빠른 수련환경 안정 필요"

▲ 26일 서울역사 내 한 한식집에서 열린 대한전공의협의회-대한수련병원협의회 간담회에서 김원섭 대한수련병원협의회 회장(왼쪽)과 한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장이 악수를 하고 있다.

대한전공의협의회(대전협)와 대한수련병원협의회(대수협)는 전공의 복귀 후 의사 수련 방안을 논의하기 위한 간담회를 열었습니다.간담회에는 한성존 대전협 비상대책위원장과 김원섭 대수협 회장을 포함해 서울대병원 등 주요 수련병원 전공의 비대위원과 병원장들이 참석했습니다.주요 안건으로는 의료계 갈등 봉합과 국가 차원의 전공의 수련 투자 외에도 수련병원별 수련환경 TF(태스크포스) 설치, 다기관 협력 수련 등이 제시됐습니다.한성존 위원장은 모두발언에서 "이번 하반기 모집을 통해 상당수 전공의들이 수련 현장으로 돌아올 예정"이라면서, "이번 사태는 무리한 정책 추진과 오래된 구조적 문제에서 비롯된 것이며 우리에게는 의료 현장을 다시 세워야 하는 책무가 있다"고 강조했습니다.김원섭 회장은 "앞으로도 계속 대전협과 만나 좋은 수련 환경을 만들고 국민 건강을 위해서 좋은 의사를 만들도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)