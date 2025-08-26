홍명보호, 오는 10월 브라질과 평가전 확정

▲ 홍명보호, 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 이라크와의 홈 경기에서 3대 2로 승리

2026 북중미 월드컵을 준비하는 한국 축구대표팀이 오는 10월 10일 '삼바 군단' 브라질과 서울에서 맞붙습니다.대한축구협회는 오늘 홍명보 감독이 이끄는 국가대표팀이 10월 FIFA가 정한 A매치 기간을 활용해 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기 2경기를 치른다고 밝혔습니다.대표팀은 우선 10월 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질과 상대합니다.이미 발표됐던 파라과이와의 친선경기는 10월 14일 오후 8시에 역시 서울월드컵경기장에서 개최하기로 확정했습니다.브라질 대표팀의 방한은 2022년 6월 서울월드컵경기장에서 친선경기를 치른 이후 3년 4개월 만입니다.브라질은 그간 6차례 방한해 태극전사들과 평가전을 치렀습니다.한국은 역대 브라질 국가대표팀과 8차례 맞대결에서 1승 7패를 기록 중입니다.1999년 3월 서울 잠실올림픽주경기장에서 열린 친선경기에서 김도훈의 결승 골로 1대 0으로 이긴 게 유일한 승리입니다.마지막 대결인 2022년 12월 카타르 월드컵 16강전에서 우리나라가 4대 1로 졌습니다.이후 2년 10개월 만의 재대결이 성사됐습니다.FIFA 랭킹은 한국이 23위, 브라질이 5위입니다.브라질은 현재 북중미 월드컵 남미예선 3위에 올라있고, 남은 예선 2경기 결과와 관계 없이 월드컵 본선 진출을 확정 지었습니다.한편 홍명보호는 북중미 월드컵 무대인 미국에서 우리시간으로 오는 9월 7일 미국과, 같은 달 10일 멕시코와 차례로 친선경기를 치릅니다.