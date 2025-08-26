슬쩍 떠보는 트럼프에 "일본과 미리 정리…'안미경중'은 과거"

<앵커>



트럼프 대통령은 일본과 중국에 대한 이재명 대통령의 입장을 떠보는 듯한 말들도 꺼냈습니다. 이 대통령은 한미일 협력을 위한 한일 관계 개선을 강조하면서, 안보는 미국, 경제는 중국이라는 '안미경중'도 이제는 과거가 됐다고 말했습니다.



신정은 기자입니다.



<기자>



한미일 협력에 대한 질문이 나오자 트럼프 대통령이 갑자기 '위안부 문제'를 꺼내더니 이재명 대통령에게 공을 넘깁니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 일본은 나아가고 싶어하지만 한국은 (위안부 문제에)얽매여 있습니다. 이 대통령이 답변하고 싶을 수도 있어요. 좋은 질문입니다.]



한국이 과거사를 이유로 한미일 협력의 한 축인 한일 관계 개선에 일본보다 적극적이지 않았단 말도 덧붙였습니다.



이 대통령은 트럼프 대통령의 '우려'를 예상한 듯 이렇게 답했습니다.



[이재명 대통령 : 대통령께서 한미일 협력을 매우 중시하고 계시기 때문에 제가 대통령을 뵙기 전에 미리 일본과 만나서 대통령께서 걱정하실 문제를 다 미리 정리했다 이렇게 생각해 주시면 좋겠습니다.]



중국 방문 계획을 묻는 질문에도 트럼프 대통령은 이 대통령에게 '함께 가자'는 즉석 제안을 던졌습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 중국에 함께 갈까요? 같이 비행기를 타면 에너지를 절약할 수도 있고요. 농담처럼 말했지만 이 대통령이 원하면 그렇게 할 수 있습니다. (대통령하고 같이 가면 좋겠습니다.)]



이 대통령은 회담 뒤 미국 싱크탱크를 찾아, 한국이 '안보는 미국, 경제는 중국'이라는 '안미경중'의 태도를 더 이상 취할 수 없게 됐다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 미국의 정책이 명확하게 중국을 견제하는 방향으로 가면서, 한국도 과거와 같은 태도를 취할 수는 없는 상태가 됐습니다.]



이 대통령을 '반일, 친중'으로 보는 미국 일각의 시각을 불식시키고, 한미 동맹이 우리 외교의 근간임을 거듭 인식시키려는 의도로 풀이됩니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 오영택)