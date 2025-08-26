뉴스

"참모들 우려에도 잘 될 것 확신…'거래의 기술' 읽은 덕"

김용태 기자
작성 2025.08.26 20:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령은 회담 결과가 아주 좋았다면서 트럼프 대통령이 쓴 책을 읽은 덕분이라고 자평했습니다. 회담 평가는 워싱턴 연결해서 더 알아보겠습니다.

김용태 특파원, 이 대통령이 회담이 잘될 거라는 확신이 있었다고 말했죠?

<기자>

이재명 대통령이 미국 전략국제문제연구소 강연에서 밝힌 내용입니다.

앞서 보신대로 트럼프 대통령이 숙청, 혁명 등을 언급하며 한국에 위협적인 글을 쓰자, 참모들 사이에선 우크라이나와의 회담 때처럼 되는 거 아니냐는 우려가 나왔지만 본인은 걱정하지 않았다는 겁니다.

[이재명 대통령 : 왜냐하면 트럼프 대통령이 쓴 거래의 기술, (The Art of the Deal)을 읽었기 때문이죠. 상대가 감내하기 어려운 조건을 던지긴 하지만 최종적으로 불합리한 결론에 이르게 하지는 않는다.]

이 대통령은 한미동맹은 매우 중요하기 때문에 큰 상처를 내는 일은 벌어지지 않을 것으로 확신했다고 말했습니다.

또 결과는 아주 좋았고, 기대했던 것보다 많은 대화를 했고, 양해와 격려를 받았다고 했습니다.

회담 전 가장 많이 받은 조언은 인내하라는 것이었다고 소개하면서는 웃음을 보이기도 했는데, 앞으로 여러 과정이 남아 있겠지만 일단은 첫 단추를 잘 끼웠다는 안도감이 엿보였습니다.

<앵커>

그렇다면 미국 현지에선 이번 회담 어떻게 평가하고 있습니까?

<기자>

미국 언론들도 대체로 우려됐던 긴장을 피했다고 평가했습니다.

특히 공격적 언급을 했던 트럼프 대통령이 오해라고 말을 바꾼 점에 주목했습니다.

AP 통신은 이 대통령이 트럼프 대통령을 칭찬한 이후 경고가 환대로 바뀌었다고 전했습니다.

워싱턴포스트는 백악관 리모델링이나 세계 평화 노력에 대한 찬사가 트럼프를 미소 짓게 만들었다고 평했습니다.

이 대통령이 일본을 먼저 방문한 것도 한미일 협력을 중시하는 트럼프 정부에 긍정 작용했다는 분석도 나왔습니다.

다만 대미투자 3천 500억 달러의 성격을 비롯해 한미가 무역과 안보분야에서 조율해야 할 과제가 여전히 많이 남아 있다는 현실적인 진단도 나오고 있습니다.

(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 채철호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지