'마스가(MASGA)' 한국도 함께?…트럼프 "한국 선박 사랑한다"

지난달 관세협상 때부터 '마스가'란 말이 화제였습니다. '미국의 조선업을 다시 위대하게'란 뜻인데, 이번 회담에서 한미 정상은 조선업 동맹으로 의기투합하는 모습이었습니다.



백악관 대통령 집무실에 한미 정상이 나란히 앉자마자 트럼프 대통령이 꺼낸 화두.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 한국 기업들은 선박을 한국에서 매우 잘 만듭니다. 우리는 그들이 하는 일을 사랑합니다. 우리는 그들의 제품을 사랑합니다. 우리는 그들의 선박을 사랑합니다.]



"막강했던 미국의 조선업이 쇠락해 지금은 한국 선박을 사들인다"면서 "한국이 적극적으로 기여해달라"고 트럼프 대통령은 요청했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 한국 기업들이 미국 노동자들로 하여금 미국에서 선박을 건조하도록 할 것입니다. 그리고 미국은 다시 조선업에 뛰어들 것입니다.]



관세 협상에서 우리 정부가 미국에 제시한 조선 협력 프로젝트, 이른바 '마스가' 프로젝트에 대한 한 기자의 질문에는, "시간이 걸릴 걸로 생각한다"면서도 "미국 조선업을 매우 위대하게 만들 것"이라고 기대를 품었습니다.



이재명 대통령은 '르네상스'란 말로 호응했습니다.



[이재명 대통령 : 말씀하신 조선 분야뿐만 아니라 (미국의) 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고 그 과정에서 대한민국도 함께하게 되길 기대합니다.]



회담 직후 한미 기업인들을 만난 이 대통령은 세계 1, 2, 3위 조선소를 보유한 한국기업들이 상선부터 첨단선박까지 광범위하게 미국 조선업 재건에 기여할 거라고 자신했습니다.



[이재명 대통령 : 미국이 조선업 강국의 영광을 회복해 군사력 강화까지 이룰 수 있도록 대한민국은 'Make America Shipbuilding Great Again', 마스가(MASGA) 프로젝트를 추진할 것입니다.]



'조선업 동맹'을 그리는 한미 정상들의 맞장구로 '마스가 프로젝트'는 본궤도에 오르게 됐습니다.



