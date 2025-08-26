뉴스

'히틀러 경례' 적발된 독일 군인들…줄줄이 해임

김민표 D콘텐츠 제작위원
작성 2025.08.26 18:18 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'히틀러 경례' 적발된 독일 군인들…줄줄이 해임
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난해 독일 연방군 장병 97명이 우익 극단주의 사건으로 해임됐다고 WDR방송이 보도했습니다.

독일 국방부가 좌파당 차다 잘리호비치 의원에게 제출한 자료에 따르면 히틀러 경례와 인종차별 발언 등 지난해 연방군에서 발생한 극우 의심 사건은 모두 280건이었습니다.

이들 사건과 관련해 해임된 장병은 97명으로 2023년 62명보다 56％ 늘었습니다.

해임 장병 가운데 최소 17명은 히틀러 경례를 했다가 적발돼 군복을 벗었습니다.

히틀러 경례는 손바닥을 아래로 하고 오른팔을 비스듬히 올려 뻗는 나치식 인사법입니다.

독일에서는 형법상 위헌조직 표시사용죄로 형사처벌 대상입니다.

잘리호비치 의원은 "일부는 무기 접근 권한을 계속 갖거나 교관, 상사로 활동했다"며 "민주주의를 거부하는 사람은 군복을 입거나 무기를 가져서는 안 된다"고 말했습니다.

독일에서는 극우 세력에 동조하는 경찰관과 군인들이 인종차별 발언 등으로 물의를 일으키는 사례가 적지 않습니다.

주간지 슈테른은 지난 5월 극우 성향으로 조사·징계 절차를 밟는 경찰관이 최소 193명이라고 보도했습니다.

연방정부는 2023년 반헌법적 행위를 한 장병을 더 쉽게 내쫓도록 군인법을 개정하고 국방부 산하 방첩기관이 군인들을 감시하고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민표 D콘텐츠 제작위원 사진
김민표 D콘텐츠 제작위원페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지