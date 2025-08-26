[특집 8뉴스 예고] 한미 첫 정상회담…이 대통령 "김정은 만나달라"

특집 8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. 한미 첫 정상회담…이 대통령 "김정은 만나달라"



오늘(26일) 새벽 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 첫 정상회담이 2시간 반 동안 진행됐습니다. 한반도 평화를 위해 김정은 북한 국무위원장을 만나달라는 이 대통령의 요청에, 트럼프 대통령은 올해 안에 만나고 싶다고 화답했습니다.



2. "한국서 혁명·숙청"…트럼프식 협상전술?



회담 직전 트럼프 대통령이 SNS에 올린 돌발 발언 때문에 긴장감이 고조되기도 했습니다. "한국에서 숙청이나 혁명이 일어난 것 같다"는 글이었는데, 주도권을 쥐려는 트럼프식 협상 전술이었단 해석이 나옵니다.



3. "관세협상 그대로…주한미군 부지 소유권 요청"



트럼프 대통령은 지난달 체결된 한미 관세협상과 관련해, 그대로 합의를 이행하기로 했다고 밝혔습니다. 또 "주한미군 기지의 부지를 빌리는 게 아니라, 소유권을 달라고 요청하고 싶다"고 말해 논란이 됐는데, 이게 어떤 의미인지 짚어봅니다.



4. 국민의힘 새 대표 장동혁…강경 노선 예고



국민의힘 새 당 대표로 탄핵 반대파인 장동혁 후보가 선출됐습니다. 장 대표는 "당 분열을 몰고 가는 분들에 대해선 결단이 필요하다"고 말해 당 안팎을 향해 강경 노선을 예고했습니다.



잠시 후 특집 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.