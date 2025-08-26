오세훈, 장동혁 당선에 축하 인사…"국민 눈높이서 다시 시작"

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 오늘(26일) 국민의힘 새 대표로 장동혁 의원이 선출된 데 축하 인사를 전하며 "국민의 눈높이에서 다시 시작하자"고 밝혔습니다.오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 "그 어느 때보다 보수와 당이 어려운 시기"라며 "국민들은 탄핵 정국부터 지금까지 우리 당의 모습을 냉정하게 지켜보고 계시다"고 언급했습니다.이어 "이제 국민의 눈높이가 무엇인지 정확히 살펴야 한다"며 "생계 전선에서 하루하루 버텨내는 국민들에게 희망을 드리고, 미래를 걱정하는 청년들이 기댈 수 있는 정당이 돼야 한다"고 짚었습니다.오 시장은 또 "화이부동(和而不同). 서로 다름을 인정하며 조화를 이룬다면 때맞춰 내리는 비가 만물을 성장시키듯 시우지화(時雨之化)할 것"이라고 강조했습니다.윤석열 전 대통령의 탄핵을 두고 이른바 찬탄파(탄핵 찬성파)와 반탄파(탄핵 반대파)로 갈린 당내 갈등 상황과 관련해 분열을 극복하자는 메시지로 풀이됩니다.그러면서 "오직 민생을 위해 전진하는 국민의힘이 되도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)