중국 전승절에 선보일 무기 위성사진에 포착…첨단 기술 탑재

▲ 2019년 건국 70주년 열병식 때 공개됐던 DF-100 장착 차량

중국이 다음 달 3일 항일전쟁승리기념일(전승절) 열병식에 선보일 최신예 대함 미사일, 전투 드론, 핵탄두 탑재 가능 탄도미사일 등이 위성사진에 포착됐다고 블룸버그통신이 보도했습니다.보도에 따르면 열병식을 누빌 중국 첨단 무기들이 집결된 장소를 에어버스 위성이 지난 9일 촬영했으며, 여기에는 장갑차와 방공시스템, 로켓 발사기를 포함한 포병 무기, 순항미사일이 포함됐다고 오스트리아 빈의 안보 싱크탱크 '오픈 핵 네트워크(ONN)' 전문가들이 분석했습니다.블룸버그는 중국이 첨단 군사 무기를 과시하면서 구매자를 유치할 목적으로 열병식에서 첨단 무기를 선보일 준비를 하고 있다고 전했습니다.ONN의 톈란 쉬 수석분석가는 "중국 인민해방군의 새로운 무기에 초음속 시스템 등의 최첨단 기술이 통합돼 (적국의) 함대 방공 시스템을 무력화할 가능성을 높이고 있으며 서태평양에서 미 해군 전력을 억제할 목적으로 개발된 것이 분명하다"고 짚었습니다.그는 중국이 과시할 첨단무기들은 타격과 무인 공격 및 방어 능력에 중점을 둔 것으로 보이며 "이는 첨단, 고강도 전쟁에서 승리하겠다는 의지를 보인 것"이라고 분석한 뒤 "특히 중국은 상상할 수 있는 모든 범주를 포괄할 수많은 대함 미사일을 개발했다"고 덧붙였습니다.그러면서 이번 열병식에 (상대국의) 함선 탑재 방공 시스템을 무력화할 확률을 높이기 위해 초음속 시스템 등의 최첨단 기술이 탑재된 무기를 등장시킬 것으로 예상했습니다.블룸버그는 ONN 전문가들의 분석을 인용해 집결지 촬영 위성사진 판독에선 구체적으로 확인되지는 않았지만, 중국 당국이 이번 열병식에서 새로운 스텔스형 공격 드론 '페이훙(FH)-97'을 공개할 것으로 예상했습니다.FH-97은 유인 항공기와 함께 작전을 벌이며 인공지능(AI)을 활용해 독자적으로 전술적 결정을 할 수 있는 중국 최초의 전투용 드론으로 평가받습니다.이 통신은 아울러 집결지의 미사일 추정 물체들에 중국 당국이 덮개를 씌워 구체적으로 확인을 하지 못했지만, 여러 발의 DF(둥펑)-41이 있을 것으로 추정했습니다.DF-41은 1기당 무게가 42t에 달하며 3단 고체연료를 사용하는 지상 발사형 이동식 핵미사일로, 사거리가 1만 5천㎞에 달해 미국 본토를 타격할 수 있습니다.이외에 DF-100 초음속 순항 미사일도 덮개에 싸인 집결지 대기 미사일 중 하나일 것으로 블룸버그는 분석했습니다.열병영도소조판공실 우쩌커 부주임(소장)은 지난 20일 기자회견에서 "2019년 건국 70주년 열병식 이후 차세대 무기 장비를 집중적으로 공개하겠다"고 밝혀 눈길을 끌었습니다.외교가에서는 이 시점에 중국 당국이 '기밀'에 가까운 첨단 무기들에 대해 적극적으로 공개에 나선 점에 주목하고 있습니다.이를 두고 중국이 고관세·무역 협상을 포함해 정치·외교·안보·경제 분야에서 갈등과 대립을 거듭하고 있는 도널드 트럼프 미 행정부를 향해선 강경 대응 의지를 보이면서, 이달 31일 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의를 앞두고 잠재적인 무기 구매국들을 상대로 세일즈하려 한다는 분석이 나옵니다.이번 SCO 정상회의에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 참석할 것으로 예상되며 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리, 르엉 끄엉 베트남 국가주석 등도 참석할 것으로 예상됩니다.이런 가운데 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 2013년 시진핑 국가주석이 집권한 이후 인민해방군 현대화 작업을 추진해 왔다면서, 인민해방군 산하 육·해·공·로켓군의 최첨단 무기 체계를 소개해 눈길을 끌었습니다.SCMP는 우선 GJ-2(윙룽-2), PL-15 공대공 미사일, HQ-19 탄도 미사일 방어시스템, KJ-3000, J-20과 J-35를 공군의 첨단 무기로 소개했습니다.GJ-2는 장기체공 정찰·타격 무인기로 미 공군의 첨단 무인기 'MQ-9'(이하 리퍼)의 중국판입니다.4.2t의 폭탄 또는 미사일 탑재가 가능하고 체공시간이 32시간에 달합니다.PL-15 공대공 미사일은 사거리가 200∼300㎞이며, 첨단 전투기 J-20과 J-35에 탑재됩니다.중국은 타이완해협 유사시 미군 개입을 억제 또는 제한하는 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.(사진=홍콩 SCMP 캡처, 연합뉴스)