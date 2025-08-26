국회 법사위 "윤 구치소 CCTV 다음 주 열람"…정성호 "대국민 공개 어렵다"

▲ 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 위원장이 의사봉을 두드리고 있다.

국회 법제사법위원회가 다음 달 1일 오전 10시에 윤석열 전 대통령이 수감된 서울구치소를 방문해 구치소 내 CCTV를 열람하기로 의결했습니다.국회 법사위는 오늘(26일) 오후 전체회의를 열고 재석 의원 15명 중 찬성 10명, 반대 5명의 의견으로 '현장검증 실시계획서 채택의 건'을 의결했습니다.추미애 국회 법사위원장은 "서울구치소를 방문해 윤석열 전 대통령에 대한 수감 중 특혜 제공 여부와 윤 전 대통령의 특검 출석 요구 당시 CCTV 등 영상기록을 열람해 수사 방해 정황을 확인하고자 하는 것"이라고 안건의 취지를 설명했습니다.민주당은 법사위의 CCTV 열람 후 대국민 공개 등에 대해서 결정할 것으로 보입니다.한편, 정성호 법무부장관은 CCTV 등의 대국민 공개에 대해 반대 의사를 밝혔습니다.정 장관은 오늘 오전 국회 예산결산특별위원회 전체 회의에서 CCTV 공개 관련 질문을 받자 "한때 대한민국 대통령이었던 분에 대한 (법) 집행 과정에서 나타난 불미스러운 것을 일반에 공개하기는 좀 어려울 것 같다"고 말했습니다.그러면서 "국회 상임위에서 증언 감정에 관한 법률에 의해 의결된다면 의원들이 많이 열람할 수 있는 방법을 강구하겠다"고 덧붙였습니다.앞서 김건희 특검팀은 소환 요구에 불응한 윤 전 대통령에 대해 체포영장을 집행하기 위해 지난 1일과 7일 서울구치소를 방문했지만 윤 전 대통령의 완강한 거부로 영장 집행에 실패한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)