접근금지 풀리자 아내 살해하더니 "난 잘했다"…60대 결국

▲ 접근금지 종료 일주일 만에 아내 살해한 60대 구속심사

법원의 접근금지 명령이 종료된 지 일주일 만에 아내를 찾아가 흉기로 살해한 60대 남성이 법정에서 혐의를 인정하면서도 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 필요성은 없다고 주장했습니다.살인 혐의로 기소된 중국 국적 60대 A씨의 변호인은 오늘(26일) 인천지법 형사16부(윤이진 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 "범죄 사실은 인정하지만, 제삼자에 대한 재범 위험성은 없으니 전자발찌 부착 청구는 기각해 달라"고 말했습니다.그러나 검찰은 "피고인은 임시 조치(피해자 접근금지) 종료 뒤 3차례에 걸쳐 집을 찾아갔다가 들어오지 못하게 하자 둔기를 구입해 머리 부위를 26차례 가격했다"며 "죄질이 나빠 전자발찌 부착 명령 필요성이 높다"고 밝혔습니다.A씨는 지난 6월 19일 오후 4시 반쯤 인천 부평구 한 오피스텔 현관 앞에서 60대 아내 B씨를 둔기로 여러 차례 때려 살해한 혐의로 구속 기소됐습니다.A씨는 지난해 12월 특수협박 범행으로 B씨 주변 100m 이내 접근금지와 연락 제한 등 법원의 임시 조치 명령을 받았고, 6월 12일 조치 기간이 종료된 뒤 일주일 만에 범행했습니다.A씨는 사건 발생 사흘 전 해당 오피스텔로 찾아갔으나 B씨를 만나지 못했고, 살인 범행 전날 재차 B씨를 찾아간 것으로 전해졌습니다.A씨는 앞서 인천지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 전 "돌아가신 아내에게 할 말이 없느냐"는 취재진의 질문에 "나는 잘했다고 여긴다"고 답변한 바 있습니다.A씨는 또 "접근금지 조치가 끝나자마자 찾아가신 이유가 무엇이냐, 남은 가족에게 미안하지 않으냐"는 물음에는 "내 집인데 내가 들어가야지. 어디 가서 살겠느냐, 미안한 거 없다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)