전북 새만금에 124.5㎜ 비…주택·축사 등 침수

▲ 26일 호우 특보가 내려진 전북 전주시 덕진구 한 주택 지붕이 비바람에 날아가 출동한 소방관이 상황을 확인하고 있다.

밤새 전북지역에 내린 많은 비로 주택과 축사 등이 물에 잠기는 피해가 발생했습니다.전주기상지청에 따르면 0시부터 오후 2시까지 내린 비의 양은 부안 새만금 124.5㎜, 김제 심포 110㎜, 군산 76.9㎜, 익산 함라 74㎜, 전주 69.7㎜, 정읍 태인 65㎜, 남원 60.7㎜, 완주 45.2㎜ 등입니다.현재는 비가 그쳐 호우 특보는 모두 해제됐습니다.전북특별자치도 소방본부는 이번 비로 인명 피해는 없었으나 주택 등이 침수돼 27건의 안전 조치에 나섰다고 전했습니다.오전 김제시 부량면의 한 주택과 부안군 변산면 한 축사에 물이 들어차 긴급 배수 조치가 이뤄졌습니다.또 전주시 덕진구의 한 주택 지붕은 거센 비바람에 날아가 전깃줄에 걸렸고, 군산시 옥도면에서는 쓰러진 나무가 창고 지붕을 덮치기도 했습니다.기상청은 비구름이 지나가고 내일(27일)부터 한낮 기온이 32도를 넘는 무더위가 다시 찾아올 것으로 내다봤습니다.(사진= 전북특별자치도 소방본부 제공, 연합뉴스)