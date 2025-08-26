강화도서 대북 페트병 1천300개 띄우려 한 미국인 6명 송치

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

위험구역으로 설정된 인천 강화도에서 쌀이 든 페트병을 북쪽으로 살포하려 한 미국인 6명이 검찰에 넘겨졌습니다.인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 재난 및 안전관리 기본법 위반 혐의를 받는 A 씨 등 20∼50대 미국인 6명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.A 씨 등은 지난 6월 27일 새벽 1시쯤 인천시 강화군 하점면 망월돈대에서 쌀, 1달러 지폐, 성경 등이 담긴 페트병 1천300여 개를 바다에 띄우려고 시도한 혐의를 받습니다.기독교를 믿는 A 씨 등은 경찰 조사에서 "선교 목적으로 성경을 북한으로 보내려 했다"는 취지로 주장했습니다.경찰은 이들이 국내외 종교단체와 연관성이 있는지 조사했으나 배후 세력은 확인되지 않았다고 밝혔습니다.이들이 페트병 살포를 시도한 강화군은 지난해 11월부터 위험 구역으로 설정됐으며 대북 전단 살포 행위를 금지하는 행정명령이 발효 중입니다.행정명령을 위반할 경우 1년 이하 징역이나 1천만 원 이하 벌금에 처해질 수 있습니다.(사진=연합뉴스)