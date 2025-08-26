'지자체 ITS 사업 수뢰 의혹' 경기도의원 등 7명 구속 기로

▲ 경기 안산상록경찰서 전경

지자체 지능형교통체계(ITS) 사업과 관련해 뇌물을 챙긴 혐의를 받는 경기도의원 등이 구속 갈림길에 섰습니다.수원지법 안산지원은 오늘(26일) 오후 2시부터 뇌물수수, 알선수재, 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의를 받는 A 의원 등 현직 도의원 3명과 전직 시의원 1명 등 모두 7명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했습니다.오늘 영장실질심사를 받은 도의원들은 화성시와 안산시에 지역구를 두고 있으며 전직 시의원은 해당 지역구에서 의장을 지내기도 했습니다.영장실질심사 대상에는 이들에게 차명 계좌를 제공하는 등 자금 세탁을 도운 혐의를 받는 3명도 포함됐습니다.A 의원 등은 사업체를 운영하는 B 씨로부터 각각 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받습니다.B 씨는 안산시 ITS 구축 사업 과정에서 편의를 받는 대가로 안산시 공무원에게 뇌물을 공여한 혐의로 지난달 구속된 인물입니다.경찰은 B 씨 수사 과정에서 현직 도의원 등을 상대로도 로비한 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다.B 씨는 여러 지역에서 ITS 구축 사업을 추진하기 위해 A 의원 등에게 "경기도에 관련 특별조정교부금(특조금을 선순위로 배정받을 수 있도록 요청해 달라"는 취지의 청탁을 한 것으로 조사됐습니다.특조금은 시군의 재정 격차 해소와 균형적인 서비스 제공을 위해 도지사가 재량으로 시군에 지원하는 재원입니다.A 의원 등은 B 씨 청탁대로 자신이 지역구를 둔 지자체 등에 ITS 구축 사업 관련 특조금이 배정될 수 있도록 편의를 봐준 혐의를 받습니다.또 특조금이 배정된 뒤에는 B 씨 업체가 이 사업에 선정될 수 있게끔 시청 또는 사업 관계자들에게 해당 업체를 소개하거나 추천한 혐의도 받습니다.경찰은 지난 19일 A 의원 등 모두 8명에 대해 사전구속영장을 신청했습니다.검찰은 이 중 자금 세탁을 도운 혐의를 받는 1명에 대한 구속영장을 반려했습니다.구속영장 신청 대상이 다수인 관계로 발부 여부는 이르면 오늘 밤 결정될 전망입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)