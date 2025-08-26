뉴스

2분기 카드 해외 사용액 3.3% 증가…"알리·테무 직구 증가"

이현영 기자
작성 2025.08.26 14:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
2분기 카드 해외 사용액 3.3% 증가…"알리·테무 직구 증가"
▲ 중국 온라인 쇼핑몰 테무

중국 온라인 쇼핑몰을 통한 해외 직접구매(직구)가 늘면서 2분기(4∼6월) 국내 거주자들의 카드 해외 사용액도 반등했습니다.

한국은행이 발표한 '2분기 중 거주자의 카드 해외사용 실적'에 따르면 이 기간 국내 거주자의 카드(신용·체크·직불) 해외 사용 금액은 모두 55억 2천만 달러(약 7조 7천억 원)로 1분기(53억 5천만 달러)보다 3.3% 늘었습니다.

작년 4분기(-1.2%)와 올해 1분기(-5.2%) 연속으로 감소했다가 세 분기 만에 늘었습니다.

한은 관계자는 "해외여행 수요는 전 분기보다 줄었지만, 카드당 해외 사용액이 늘고 중국 온라인쇼핑몰을 통한 해외 직구가 증가했기 때문"이라고 설명했습니다.

실제로 2분기 전체 온라인쇼핑 직구 규모(15억 5천만 달러)는 1분기(13억 5천만 달러)보다 15.2% 많고, 대(對)중국 온라인쇼핑 직구 금액도 같은 기간 8억 4천만 달러에서 10억 4천만 달러로 24.3% 뛰었습니다.

카드 종류별로는 신용카드(38억 700만 달러)와 체크카드(17억 1천600만 달러) 사용액이 각 4.5%, 0.9% 증가했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지