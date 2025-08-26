보험업계, 300억 상생기금 조성…소상공인 등 '무상보험'

▲ 금융위원회

보험업계가 300억 원 규모의 상생기금을 조성해 소상공인과 서민을 대상으로 무상보험 가입을 지원합니다.소상공인 회복과 저출산 극복을 위한 '상생상품'을 무상 공급함으로써 보험의 사회안전망 기능을 강화하겠다는 취지입니다.금융위원회는 오늘(26일) 서울 여의도 보험개발원에서 '보험업권 상생상품 활성화 협약식'을 열고 이 같은 방안을 발표했습니다.보험업권 상생상품으로는 소상공인 민생 회복, 저출산 극복 등을 효과적으로 지원할 수 있는 상품이 선정됐습니다.신용보험, 상해보험, 기후보험, 풍수해보험, 화재보험, 다자녀 안심보험 등 6개 상품이 우선 포함됐습니다.이후 상품 리스트와 보장 대상 등은 확대될 예정입니다.소상공인이 자연재해나 경제활동의 현실적 어려움으로부터 재기의 발판을 마련하고, 취약계층 등도 안심하고 병원 진료를 받을 수 있게 될 것으로 기대됩니다.권대영 금융위 부위원장은 "소상공인이 자연재해 피해를 극복할 수 있는 풍수해 보험은 최대 90만 명, 취약계층 아이들도 걱정 없이 병원에 갈 수 있는 다자녀 안심보험은 최대 24만 명이 혜택을 받게 될 것"이라고 말했습니다.그러면서 "사망보험금 유동화'에 이어 추진하는 정책으로, 소상공인 민생 회복과 저출산 극복 등을 효과적으로 지원할 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.보험업권에서는 상생상품 보험료 전액 지원을 위해 3년간 총 300억 원(생명보험업권 150억 원·손해보험업권 150억 원) 규모의 상생기금을 조성합니다.이번 상생상품은 지역 특색에 맞는 맞춤형 지원사업을 추진하기 위해 전국 17개 시도와 함께 추진합니다.지자체는 지역 상황에 맞는 보험을 선택할 수 있고, 일부 재원도 분담합니다.특히 인구 감소 지역 등 취약 지역에는 상생기금 지원 비율을 높여 균형발전을 도모합니다.금융위는 올해 3분기 중 '1호 지원 지자체'를 선정해서 실무 작업반을 구성합니다.이후 내년 초 전국 지자체 공모를 받아 사업을 본격 추진합니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)