'IMA 도전장' 한투증권, 공격적 자본 확대…9천억 원 유상증자

▲ 한국투자증권

종합투자계좌(IMA) 사업을 노리는 한국투자증권이 공격적으로 자본 확충에 나서고 있습니다.한국금융지주는 자회사 한국투자증권이 운영자금 등 9천억 원을조달하고자 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했습니다.주당 5천만 원에 신주 1만 8천 주(보통주)가 발행됩니다.신주 배정 기준일은 다음 달 10일, 청약 예정일은 다음 달 26일, 납입일은 다음 달 29일입니다.1주당 신주 배정 주식 수는 0.0005116주입니다.이번 유상증자로 한국투자증권의 자기자본은 한층 더 확대될 전망입니다.한국투자증권의 별도 자기자본은 지난 6월 말 기준 10조 5천216억 원으로, 이번 유상증자 단행으로 약 11조 4천억 원으로 불어나게 됩니다.앞서 한국투자증권은 지난 3월에도 7천억 원 규모의 신종자본증권 발행을 결정한 바 있습니다.현재 한국투자증권은 IMA 사업에 도전장을 내민 상태입니다.IMA는 고객 예탁금을 기업금융 관련 자산 등 다양한 영역에 투자해 높은 수익을 추구할 수 있는 금융 상품으로, 한국투자증권을 포함해 미래에셋증권과 NH투자증권 등 세 곳이 사업 인가를 신청했습니다.(사진=연합뉴스)