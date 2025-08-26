뉴스

'IMA 도전장' 한투증권, 공격적 자본 확대…9천억 원 유상증자

이현영 기자
작성 2025.08.26 14:41 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'IMA 도전장' 한투증권, 공격적 자본 확대…9천억 원 유상증자
한국투자증권

종합투자계좌(IMA) 사업을 노리는 한국투자증권이 공격적으로 자본 확충에 나서고 있습니다.

한국금융지주는 자회사 한국투자증권이 운영자금 등 9천억 원을 조달하고자 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했습니다.

주당 5천만 원에 신주 1만 8천 주(보통주)가 발행됩니다.

신주 배정 기준일은 다음 달 10일, 청약 예정일은 다음 달 26일, 납입일은 다음 달 29일입니다.

1주당 신주 배정 주식 수는 0.0005116주입니다.

이번 유상증자로 한국투자증권의 자기자본은 한층 더 확대될 전망입니다.

한국투자증권의 별도 자기자본은 지난 6월 말 기준 10조 5천216억 원으로, 이번 유상증자 단행으로 약 11조 4천억 원으로 불어나게 됩니다.

앞서 한국투자증권은 지난 3월에도 7천억 원 규모의 신종자본증권 발행을 결정한 바 있습니다.

현재 한국투자증권은 IMA 사업에 도전장을 내민 상태입니다.

IMA는 고객 예탁금을 기업금융 관련 자산 등 다양한 영역에 투자해 높은 수익을 추구할 수 있는 금융 상품으로, 한국투자증권을 포함해 미래에셋증권과 NH투자증권 등 세 곳이 사업 인가를 신청했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지