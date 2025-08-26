경찰, 강혜경 불러 '이준석 여론조사 대납 의혹' 조사

▲ 강혜경 씨가 26일 여론조사비 대납 의혹과 관련 참고인 조사를 위해 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 출석하고 있다.

이준석 개혁신당 대표의 여론조사 비용 대납 의혹을 수사하는 경찰이 '명태균 공천개입' 의혹 최초 제보자인 강혜경 씨를 오늘(26일) 참고인으로 불러 조사 중입니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 오후 마포청사로 강 씨를 불러 이 대표가 실제로 여론조사 비용을 대납받았는지, 명 씨와 이 대표 사이에 어떤 대화와 대가가 오갔는지 등을 캐묻고 있습니다.강 씨는 '정치브로커' 명태균 씨가 실질적으로 운영하던 여론조사업체 '미래한국연구소'의 부소장으로 근무하며 실무를 담당했습니다.강 씨는 경찰 조사에 앞서 취재진에 "알고 있는 만큼, 자료를 갖고 있는 만큼 경찰에서 자료를 요청하시면 제출할 생각"이라고 말했습니다.그러면서 앞서 조사를 받았던 김건희 특검 쪽에 자료를 다 제출해 놨다며 "통합해서 수사하는 방향으로, 경찰 쪽에서도 특검으로 사건을 일원화했으면 좋겠다"고 말했습니다.이 대표는 2021년 국민의힘 대표 경선 당시 고령군수 출마를 준비하던 정치지망생 배모 씨로부터 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹을 받습니다.서울경찰청은 오상종 자유대한호국단 대표가 이 대표를 공직선거법·정치자금법 위반 혐의로 고발한 사건을 지난 5월 말께 공공범죄수사대에 배당했습니다.(사진=연합뉴스)