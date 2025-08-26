뉴스

한덕수 내일 '운명의 날'…구속 여부 가를 쟁점은?

[편상욱의 뉴스브리핑]

● 박성재·심우정 압수수색

임주혜 / 변호사
"박성재, '내란 중요임무 종사' 피의자 적시"
"특검 수사 결론, 헌재와 달라질 수 있어"
"특검, 물증확보 어려울 수도…새로운 진술 확보가 관건"

● 한덕수 내일 구속심사

임주혜 / 변호사
"'단전·단수 지시' 이상민과 달리 계엄 가담 구체적 행위 없어"
"한덕수 전 총리, 진술 번복…증거인멸 우려 인정될 수도"

● 권성동 내일 특검 소환

임주혜 / 변호사
"특검, 권성동 관련 문자·통화 기록 등 증거 제시가 관건"
"권성동, 불체포특권 있어도 국회 동의 얻으면 체포 가능"

(SBS 디지털뉴스편집부)
