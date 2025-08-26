[자막뉴스] "장동혁 대표? 의례적으로도 축하 못해줘"

더불어민주당은 국민의힘 장동혁 대표가 선출된 데 대해 "'극우의힘'을 넘어 '내란의힘'으로 옮겨 간 국민의힘에 정신 차리라는 말조차 의미 없이 들릴 것"이라고 맹비난했습니다.



박수현 수석대변인은 논평에서 "전한길과 손을 맞잡고 '내란수괴 복당'을 외치던 후보를 당 대표로 환영하는 국민이 몇이나 되겠는가"라고 주장했습니다.



그러면서 장 대표가 김문수 후보와의 결선 끝에 전한길 씨 등 강경 보수층 지지를 업고 당선한 점을 두고 "'극우 쌍둥이'의 결선이었고 결국 전당대회가 '전길대회'로 전락했기에 축하의 말은 의례적으로라도 건네기가 어렵다"고 비판했습니다.



전현희 최고위원은 페이스북을 통해 "내란 반성 없이 '윤어게인 전도사'에 잠식된 정당에게 미래는 없다"며 '전한길의힘'에서 진정한 '국민의힘'으로 거듭나길 바란다"고 밝혔고, 당대표 비서실장인 한민수 의원은 "최악의 후보가 국힘당 대표가 됐다. 한때 집권당이었던 제1야당을 극우가 점령했다"고 비판했습니다.



조국혁신당도 비판에 가세했습니다.



김선민 대표 권한대행은 페이스북을 통해 "국민의힘 새 지도부 선출을 축하해야 하지만 도저히 그럴 수 없다며 윤석열 추종자가 대표가 되고, 비슷한 이들이 최고위원이 됐다"고 꼬집었습니다.



반면 개혁신당 이준석 대표는 페이스북을 통해 장동혁 대표 선출을 축하한다고 밝혔는데, 그러면서도 사회를 분열시키는 극단과 퇴행적 행태와는 단호한 단절을 기대한다며 거리 두는 모습을 보였습니다.



