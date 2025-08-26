특검, 권성동 내일 소환…"모든 사안 결백, 정치 공작"

<앵커>



김건희 특검팀이 내일(27일) 통일교 청탁 의혹과 관련한 혐의를 받고 있는 권성동 국민의힘 의원을 소환 조사합니다. 내일 소환 예정이던 김건희 여사는 불출석 사유서를 제출했습니다.



김건희 특검팀이 국민의힘 권성동 의원에게 내일 오전 10시, 피의자 신분으로 출석하라고 소환 통보했다고 밝혔습니다.



내일 첫 특검 조사를 앞둔 권 의원은 통일교 불법 정치 자금 의혹부터 조사를 받을 것으로 전해졌습니다.



권 의원은 지난 2022년 1월, 최근 구속된 전 통일교 간부 윤영호 씨로부터 불법 정치 자금 1억 원을 받았다는 의혹을 받고 있습니다.



또 특검팀은 국민의힘 당대표 선거에서 권 의원 당선을 위해 통일교 측이 신도들을 대거 입당시키려 했다는 의혹도 들여다보고 있습니다.



권 의원은 오늘 "특검이 의혹 제기한 모든 사안에 대해 결백하고 당당하다"며 "반면 특검 측은 일부 언론과 결탁해 정치 공작을 이어가고 있다"고 주장했습니다.



특검팀은 또 이번 주 중 한 차례 더 김건희 여사를 불러 피의자 조사를 진행하고, 재판에 넘기겠다는 방침입니다.



김 여사는 당초 내일 5차 소환 조사가 예정돼 있었는데, 오늘 오전 건강상 이유로 출석이 어려워 모레 출석하게 해 달라는 불출석사유서를 제출했습니다.



이에 대해 특검은 김 여사 측에 모레 오전 10시에 출석하라고 일정을 조정했습니다.



김 여사는 어제 구속 이후 4차 조사에서도 대부분 진술 거부권을 행사해 왔는데, 오는 31일 구속만기인 만큼, 이르면 이번 주 금요일 구속 기소 가능성이 점쳐지고 있습니다.



내란 방조 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 구속 심문은 내일 오후 1시 반, 서울중앙지법에서 열립니다.



전직 국무총리가 구속심사대에 서는 건 헌정사상 처음입니다.



특검 측은 내일 구속 심사에서 한 전 총리가 '2분 국무회의' 소집을 주도했고, 사후 선포문 작성과 폐기를 지시하는 등 불법 계엄을 합법적으로 꾸미려 했단 점을 강조할 예정입니다.



