뉴스

행안부 경찰국 명패 제거…논란 3년 만에 조직 폐지

김덕현 기자
작성 2025.08.26 13:39 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
행안부 경찰국 명패 제거…논란 3년 만에 조직 폐지
▲ 행정안전부 관계자가 26일 정부서울청사 경찰국 사무실에서 현판 제거를 진행하고 있다. 

오늘(26일) 오전 행정안전부 경찰국이 현판을 내리면서 정부 조직에서 사라졌습니다.

2022년 8월 윤석열 정부에서 신설돼 경찰 독립 침해 논란을 빚은 지 3년 만입니다.

행정안전부는 이날 서울 광화문 정부서울청사 12층에서 경찰국 사무실의 현판을 떼어내는 작업을 진행했습니다.

경찰국 폐지를 위한 '행정안전부와 그 소속기관 직제 개정령' 등이 이날 시행되면서 사무실을 폐쇄한 겁니다.

그간 경찰국은 청사 12층에 있는 3개 사무실을 통합 사용했습니다.

근무자는 경찰 파견인력 12명, 행안부 공무원 4명 등 16명이었습니다.

경찰국 사무실은 명패를 떼기 전 사무 집기만 놓여 있을 뿐 근무자가 모두 빠지면서 이미 텅 빈 상태였습니다.

경찰에서 파견 온 인력은 원대 복귀했고, 경찰국에서 일했던 행안부 공무원들도 자치분권제도과로 돌아가 자치경찰 업무를 맡게 됐습니다.

경찰국은 지난 3년 동안 '밀정 의혹'을 받았던 초대 김순호 전 치안정감 등 모두 5명의 경찰국장이 거쳐 갔습니다.

마지막 경찰국장인 남제현 치안감은 자리에 온 지 불과 6개월 만에 국장 자리를 떠나게 됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지