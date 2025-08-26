서울시, 북한이탈주민 60명에 근속장려금…'경제 자립' 지원

이미지 확대하기

▲ 서울시 북한이탈주민 근속장려금 지원사업 홍보물

서울시는 지난해 시범 시행한 '북한이탈주민 근속장려금 지원 사업'의 대상 인원과 기간을 늘려 올해 정식 시행한다고 밝혔습니다.이 사업은 1년 이상 근무 중인 서울 거주 북한이탈주민을 대상으로 근속 기간에 따라 근속장려금을 지원하는 내용입니다.지난해 26명의 북한이탈주민에게 근속장려금 각 60만∼120만 원(6개월분)을 지원한 바 있습니다.올해는 지원 인원을 60명으로 늘리고, 지원 기간을 기존 6개월 총 1회에서 2년 총 4회(반기별 1회)로 확대했습니다.대상자는 공고일 현재 주민등록 주소지가 서울인 만 18세 이상 북한이탈주민으로, 소득은 2025년 기준중위소득 기준 150% 이하여야 합니다.근속 1년 이상 월 10만 원, 근속 3년 이상 월 15만 원, 근속 5년 이상 월 20만 원씩 지원금을 지급합니다.통일부(하나원) 취업장려금과 새출발장려금을 이미 받은 자는 지급 대상에서 제외됩니다.취약 계층을 우선 지원하기 위해 저소득층 및 장애인 가족, 한부모가족 등에 가산점을 부여합니다.근속장려급 지급 효과를 체계적으로 분석하고 관리하기 위해 지급 이후 만족도 조사도 시행합니다.지원 대상자 모집 안내는 오는 29일부터 서울시 홈페이지 고시·공고(www.seoul.go.kr/news/news_notice.do#list/1), 카카오톡 채널(서울시 북한이탈주민 정착지원 소식) 등을 통해 확인할 수 있습니다.곽종빈 서울시 행정국장은 "근속장려금이 북한이탈주민의 경제적 자립을 돕는 든든한 디딤돌이 되기를 바란다"며 "앞으로도 촘촘한 지원으로 북한이탈주민의 자립 기반을 강화하겠다"고 밝혔습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)