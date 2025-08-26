장동혁, 당원 투표서 반전 드라마…'선명성 전략'으로 당선

▲ 국민의힘 장동혁 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선에서 당 대표로 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다.

'선명성 전략'을 내세운 장동혁 국민의힘 당 대표 후보가 신임 당 대표로 선출됐습니다.장동혁 신임 당 대표는 제6차 전당대회 당 대표 선거 결선에서 김문수 후보를 2천367표 차로 누르고 신승했습니다.결정적인 승부처는 80%가 반영된 당원 선거인단 투표입니다.장 대표는 선거인단 투표에서 18만 5천401표(52.88%)를 얻어 김 후보(16만 5천189표·47.12%)를 2만 212표(5.76% 포인트) 차이로 앞섰습니다.일반 국민 여론조사에서는 김 후보가 60.18%, 장 대표가 39.82%로 20%p 넘는 격차를 보였지만 , 이를 20%로 환산해 득표수에 반영한 결과 김 후보는 5만 2천746표, 장 대표는 3만 4천901표를 얻은 것으로 집계됐습니다.여론조사에서 장 대표가 김 후보에게 1만 7천845표 뒤졌으나, 선거인단에서 앞서면서 총 득표수 2천367표 차로 대표 자리에 오르게 됐습니다.직전 6·3 대선에서 당 후보로 나선 김 후보의 인지도가 높은 만 큼, 경선 초반에는 김 후보가 무난하게 당선될 것이란 관측이 지배적이었습니다.다만 , 경선이 진행되고 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반탄)파 주자인 장 대표가 강성 당원들의 표심을 잡으면서 김 후보를 빠르게 추격했습니다.장 대표 스스로 결선 진출이 확정되자 "당원들이 기적을 만 들었다"고 할 정도로 전대 초반 당선이 유력해 보였던 김 후보와 함께 결선에 진출한 것부터 이변이라는 평가가 나왔습니다.반탄 진영에 속한 두 후보의 승패는 결선 전략에서 갈렸습니다.김 후보는 결선을 앞두고 낙선한 찬탄(탄핵 찬성)파 안철수 의원을 만 나고, 찬탄파 대표 격인 한동훈 전 대표에게 통합의 손을 내밀며 친한(친한동훈)계와 찬탄파를 껴안는 전략으로 노선을 바꿨습니다.장 대표는 전대 내내 '싸우지 않는 자, 배지를 떼라'는 슬로건 대로 찬탄파와 친한계를 향해 강경 발언을 쏟아내며 강성 보수 지지층에 공략했습니다.당원 투표 80%, 여론조사 20%를 반영하는 본경선에서 장 대표의 이런 강성 지지층을 중심으로 한 '집토끼 결집' 전략이 통한 것으로 평가됩니다.장 대표는 당선 후 기자회견에서 "캠프도 조직도 없이 선거를 치러낼 수 있었던 것은 지금의 새로운 미디어 환경이 있어 가능했다"며 보수 유튜버의 전폭적인 지원이 당선에 크게 기여했음을 자인했습니다.(사진=국회사진기자단, 연합뉴스)