'멀티골' 포항 조르지, K리그 27라운드 MVP

▲ 포항의 조르지

프로축구 K리그 1 선두 전북을 상대로 멀티 골을 터뜨린 포항의 조르지가 27라운드 최고의 선수로 뽑혔습니다.프로축구연맹은 지난 24일 전북과의 홈 경기에서 2골을 넣어 포항의 3대 1 승리를 이끈 조르지를 하나은행 K리그 1 2025 27라운드 최우수선수로 선정했다고 밝혔습니다.경기 시작 12초 만에 선제골을 터뜨린 조르지는 2대 1로 앞서던 전반 44분 페널티킥으로 한 골을 추가하며 맹활약을 펼쳤습니다.조르지를 앞세운 포항은 이 경기 전까지 리그 22경기(17승 5무) 무패 행진을 펼쳐 온 전북을 잡고 3위(승점 44)로 올라섰습니다.조르지는 김천의 이동경, 김승섭과 더불어 27라운드 베스트11 공격수 부문에 이름을 올렸습니다.미드필더로는 이지호(강원), 마테우스, 야고(이상 안양), 황도윤(서울), 수비수로는 김진수, 최준(이상 서울), 박승욱(포항)이 선정됐습니다.골키퍼 자리는 강원의 박청효에게 돌아갔습니다.라운드 베스트 매치는 23일 김천종합운동장에서 열린 김천-수원FC의 경기(김천 3대 2 승)였고, 전북을 꺾은 포항이 베스트 팀을 차지했습니다.K리그 2에서는 선두 인천의 공격수 제르소가 26라운드 MVP에 뽑혔습니다.제르소는 24일 충북청주와의 원정 경기에서 멀티 골을 폭발하며 인천의 4대 0 대승에 앞장섰습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)