넷플릭스, WBC 일본 내 중계권 구매…수백억 원 투자한 듯

▲ 넷플릭스

최근 스포츠 중계에 공격적으로 투자하는 미국 온라인 동영상 서비스(OTT) 업체 넷플릭스가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 내 중계권을 구매했습니다.미국 메이저리그(MLB) 홈페이지인 MLB닷컴은 오늘(26일) "넷플릭스가 일본에서 처음으로 스포츠 생중계 이벤트를 중계하게 됐다"며 "2026 WBC 모든 경기를 일본 내에서 독점 중계할 예정"이라고 전했습니다.중계권료는 알려지지 않았습니다.다만, 직전 대회인 2023 WBC 일본 내 중계권료는 약 30억 엔(282억 원)으로 알려졌습니다.일본 매체 스포니치는 "2023 WBC 콘텐츠가 엄청난 인기를 끌면서 2026 대회 중계권료는 몇 배로 폭등했을 것"이라며 "일본 내 지상파 채널들이 중계권 협상을 벌이기엔 너무 큰 규모였을 것"이라고 보도했습니다.WBC는 MLB 사무국이 주관하는 야구 국가대항전으로 빅리거들이 출전하는 세계 유일의 국제대회입니다.2023 WBC에선 최고 스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)를 앞세운 일본이 결승에서 야구 종가를 자부하는 미국을 꺾고 우승했습니다.오타니는 투수와 타자로 맹활약하며 대회 최우수선수(MVP)상을 거머쥐었습니다.당시 WBC는 일본 내에서 엄청난 인기를 끌었습니다.지상파 채널로 중계된 일본 대표팀 7경기 시청률은 모두 40%를 넘겼고, 인터넷을 포함한 모든 매체의 시청률은 약 75%를 찍었습니다.일본 전 국민이 시청했다고 해도 과언이 아닙니다.넷플릭스는 일본 내 중계권을 확보하기 위해 중계권 협상 대상자인 MLB에 최소 수백억 원대의 엄청난 금액을 안긴 것으로 보입니다.WBC는 MLB가 주최하고 중계권 협상도 직접 합니다.넷플릭스는 최근 적극적으로 스포츠 중계권 확보 경쟁을 펼치고 있습니다.지난해 월드레슬링엔터테인먼트(WWE)와 중계권 단독 계약을 맺었고, 북미 최고 인기 스포츠인 미국프로풋볼(NFL) 크리스마스 이벤트 중계를 했습니다.국제축구연맹(FIFA)이 주관하는 2027, 2031년 여자 월드컵 미국 내 독점 중계권도 따냈습니다.여기에 일본 스포츠 중계 시장에도 진출했습니다.2026 WBC는 내년 3월에 열립니다.우리나라 중계권사는 미정입니다.(사진=게티이미지코리아)