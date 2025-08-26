김건모, 6년만 가요계 복귀…9월부터 전국투어 콘서트

▲ 가수 김건모

가수 김건모가 전국투어 콘서트로 6년 만에 가요계에 복귀합니다.공연제작사 아이스타미디어컴퍼니는 김건모가 다음 달 27일 부산 KBS홀을 시작으로 대구, 대전, 서울 등을 순회하는 전국투어 '김건모.'(KIM GUN MO.)를 개최한다고 26일 밝혔습니다.김건모가 활동을 재개하는 것은 그가 성폭행 의혹에 휩싸였던 2019년 이후 6년 만입니다.'핑계', '잘못된 만남' 등 다량의 히트곡과 당시 출연한 예능에서의 활약으로 인기를 누린 김건모는 의혹이 제기된 뒤 모든 활동을 중단했고, 이후 2021년 검찰에서 무혐의 처분을 받아 의혹을 벗었습니다.공연제작사는 "김건모는 무대를 떠나 있었지만, 음악만큼은 단 한순간도 놓지 않았다는 것이 측근들의 전언"이라며 "공백기 동안에도 그의 음악은 멈추지 않았다"고 밝혔습니다.이번 전국투어는 부산 공연 이후 10월 18일 대구, 12월 20일 대전을 거쳐 내년 1월 서울 공연으로 이어집니다.(사진=아이스타미디어컴퍼니 제공, 연합뉴스)