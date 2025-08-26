SNS 잠그고 '일회용' 휴대폰까지…미국 입국 대비하는 여행객들

"미국에 갈 때는 평소 쓰던 휴대전화 대신 임시 기기를 가져가세요." "휴대기기에 있는 자료는 하드디스크로 옮기거나 비밀번호로 보호된 클라우드 계정에 저장한 다음 삭제하세요."



미국 여행을 계획하는 사람들에게 변호사와 개인정보 상담사 등 전문가들이 하는 조언입니다.



영국의 일간 가디언은 미국 여행객들이 전문가들의 조언에 따라 사회관계망서비스(SNS) 계정을 잠그고 사진과 메시지를 삭제하고 있다고 25일(현지시간) 전했습니다.



여행객들은 스마트폰의 얼굴 인식 기능을 해제하거나 심지어 임시 휴대전화기를 마련하기도 합니다.



트럼프 행정부 출범 이후 미국의 입국 단속이 유례없이 늘어나고, 강도도 높아졌기 때문입니다.



호주와 캐나다 등 일부 국가는 미국 여행 관련 지침을 변경해 입국 시 전자 기기 검사가 있을 수 있다고 명시하기도 했습니다.



한국 외교부의 미국 '출입국 정보'도 현재 "휴대전화(SNS 내용 확인) 또는 수화물을 검사하는 경우도 있다"는 내용을 담고 있습니다.



실제로 스마트폰 검사를 통과하지 못해 미국 입국이 거부된 사례도 있습니다.



프랑스의 과학자 필립 밥티스트는 지난 3월 휴대전화 검사에서 도널드 트럼프 대통령에 대해 비판적인 글이 발견됐다는 이유로 입국을 거부당했습니다.



호주 작가 알리스테어 키친은 지난 6월 입국 심사에서 팔레스타인 지지 시위와 관련한 기사에 대해 심문받았습니다.



입국심사관은 그의 스마트폰에서 개인적인 사진까지 샅샅이 뒤져 그가 과거에 마약을 사용했다는 증거가 발견됐다며 입국 거부를 통보했습니다.



미국 여행을 보류하거나 취소하는 여행객들도 늘고 있습니다.



캐나다의 변호사이자 스토리텔링 공연자인 키스 세리는 원래 올해 뉴욕 프린지 축제에서 공연할 계획이었지만, 축제를 몇 주 앞두고 계획을 취소했습니다.



세리는 "최근까지 민주주의의 모범 사례였던 나라에 입국할 때 우리 의견을 평가받는다는 사실이 매우 불편했다"며 미국 여행이 안전하지 않다고 느껴졌다고 말했습니다.



도널드 로스웰 호주국립대 교수도 입국 거절을 우려해 미국에서 오는 강연 초청에 응하지 않고 있습니다.



과거 언론에 했던 논평 가운데 미국에 비판적인 내용이 있어 문제가 될 수 있다고 봤기 때문입니다.



성을 밝히지 않은 캐나다인 케이트는 친척 결혼식에 참석하고자 미국에 입국하기 직전 SNS 앱을 삭제했다고 밝혔습니다.



미국 세관국경보호국(CBP)은 최소한의 근거만으로도 입국자의 기기를 검사할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다.



지난해까지만 해도 기기 검사를 받은 입국자 수는 4만 7천 명으로 전체 여행객 4억 2천만 명의 0.01%에 불과했습니다.



그러나 올해 3분기에는 데이터 수집이 시작된 2018년 이후 단일 분기 최고의 검색 증가율을 기록할 것으로 가디언은 예상했습니다.



비영리기관 전자기기개인정보센터(EPIC)의 톰 맥브라이언은 이와 같은 휴대전화 검색 증가에 대해 "검사 대상을 표적화하고 있기 때문"이라며 "정치적으로 마음에 들지 않는 사람들을 표적으로 삼는 것 같다"고 의혹을 제기했습니다.



그러나 미 국토안보부 대변인은 트럼프 행정부가 기기 검색을 강화했다는 주장과 정치적 견해를 이유로 특정인을 표적으로 삼았다는 의혹을 부인했습니다.



국토안보부는 답변서에서 "트럼프 행정부와 크리스티 놈 국토안보부 장관의 지도 아래 우리는 미국 역사상 가장 안전한 국경을 보유하고 있다"며 "이에 따라 CBP가 우리나라로 들어오려는 사람들을 조사하고 심문하는 데 집중할 수 있게 됐다"고 밝혔습니다.