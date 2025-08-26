'히트곡 메이커' 프로듀서 알티, 비웨이브 메인 프로듀서 합류

그룹 블랙핑크,빅뱅 등의 히트곡을 만든 프로듀서이자 DJ 알티(R.Tee)가 비웨이브 엔터테인먼트(B-Wave Entertainment)(이하 비웨이브)에 합류한다.



26일 비웨이브 측은 "국내 최고의 프로듀서 중 하나인 알티가 비웨이브의 대표 메인 프로듀서로 활약할 예정이다. 앞으로 당사와 보여줄 시너지를 향해 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.



비웨이브의 수장 구본영 대표는 "알티는 장르를 넘나드는 천부적인 음악성과 높은 스타성까지 지닌 프로듀서"라며 "이러한 여러 장점들이 향후 비웨이브에서 탄생하게 될 그 어떤 아티스트와도 멋진 조화를 이룰 것이라 생각된다"고 말했다.



알티는 빅뱅을 비롯해 블랙핑크, 에스파 윈터, 위너, 아이콘, 전소미 등 내로라하는 최정상 아티스트들과 작업해온 명실상부 히트곡 메이커다. 최근에는 독자 레이블인 '알티스트레이블(RTST LABEL)' 설립과 동시에 아이들 전소연이 참여한 더블 싱글 '담다디'를 발매하며 힘찬 출발을 알린 바 있다.



더불어 비웨이브 메인 프로듀서로도 활약을 예고한 알티는 비웨이브 내 최고의 전문가들과 함께 본인의 역량을 여과 없이 발휘하며, 다시 한번 K팝 신 새로운 대형 아티스트를 탄생시키기 위한 준비에 박차를 가할 계획이다.



지난 6월 공식 출범 소식을 알린 비웨이브는 중동과 싱가포르의 글로벌 자금을 바탕으로 설립된 신생 엔터테인먼트사다. 공연부터 음악, 아티스트 제작 등 가치 있는 콘텐츠들을 창출하며 글로벌 뮤직 엔터테인먼트사로 거듭나겠다는 포부다.



출범 이후 첫 시작으로 알티의 합류 소식을 알린 비웨이브. 향후 알티와 함께 K팝 시장에서 어떤 아티스트들을 만들어 나갈지 관심이 집중된다.



사진제공 = 비웨이브 엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)