김건모, '누명' 벗고 6년 만에 다시 무대로…멈췄던 '전국투어' 재개

26일 공연제작사 아이스타미디어컴퍼니는 오는 8월 29일 오후 2시 '예스24 티켓'을 통해 '25-26 김건모 라이브 투어 <KIM GUN MO.>'의 예매를 단독 오픈한다고 밝혔다.
이번 공연은 2019년 이후 멈췄던 전국투어를 재개하는 자리로, 그의 복귀 무대에 대한 팬들의 기대가 뜨겁다.
김건모는 SBS 예능 <미운 우리 새끼>를 통해 전성기를 누리던 2019년, 돌연 불거진 논란으로 모든 활동을 중단했다. 이후 김건모는 모든 것을 걸고 이 사건 조사에 임했고, 결국 무혐의 처분을 받았으나, 그는 6년 동안 공식 석상에 모습을 드러내지 않았다.
그럼에도 불구하고 그의 음악은 꾸준히 대중과 연결돼 있었다.
후배 가수들의 리메이크 음원, 방송에서 언급만 돼도 쏟아지는 기사, 뉴미디어를 통한 꾸준한 재생과 재평가 등이 그의 존재감을 증명해 왔다. 측근들 역시 "그는 무대를 떠나 있었지만, 음악만큼은 단 한순간도 놓지 않았다"고 전했다.
김건모는 지난 6년간 단 한 차례의 인터뷰도 하지 않은 만큼, 이번 무대에서 처음으로 팬들에게 심경을 밝힐지 관심이 쏠린다. 특히 '원조 미운 우리 새끼'다운 유쾌한 에너지로 다시금 대중과 교감할 수 있을지 방송·공연계의 시선이 집중되고 있다.
이번 투어는 오는 9월 27일 부산 KBS홀을 시작으로 10월 18일 대구 EXCO, 12월 20일 대전 DCC대전컨벤션센터에서 진행된다. 이어 내년 1월 서울을 비롯한 전국 주요 도시로 무대를 확대할 예정이다.
