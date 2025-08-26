이대호, 소변통 받아준 아내 향한 고마움…'동상이몽2', 月예능 1위 '최고 5.6%'

전 야구선수 이대호와 아내 신혜정 씨의 서로를 향한 애틋한 사랑으로 감동을 안겼다.



시청률 조사 회사 닐슨코리아 집계에 따르면, 지난 25일 방송된 SBS '동상이몽 2-너는 내 운명'의 수도권 가구 시청률은 4.2%, 2049 시청률은 1%로 이날도 어김없이 동시간대 1위와 월요 예능 전체 1위를 차지했고, 분당 시청률은 5.6%까지 올랐다.



이날 방송에는 400회 특집 릴레이의 세 번째 주자로 '조선의 4번 타자' 이대호가 첫 사랑 아내 신혜정과 새로운 운명부부로 합류해 관심을 모았다.



8년의 연애기간까지 합치면 무려 24년째 함께하고 있다는 이대호, 신혜정 부부는 사전 인터뷰 촬영 전부터 달달한 분위기를 풍겼다. 이대호는 긴장한 아내 신혜정을 귀엽게 바라보는가 하면 아내가 필요한 것을 알아서 세심하게 챙겨주는 등 사랑꾼 면모로 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다.



또한, 슬림해진 모습으로 등장한 이대호는 3개월 간 식단과 운동으로 20kg 감량에 성공했다고 밝혀 감탄을 자아냈다. 이대호는 "최근에는 위고비를 시작을 했는데, 전부 위고비로 뺐다고 와전됐다. 3개월 동안 1일 1식하고 좋아하는 술도 한잔 안 먹고 뺐는데"라며 억울함을 토로했다. 그런가 하면 이대호는 현재 몸무게를 묻는 질문에 "공개할 수 없다"고 새침하게 거절하며 "살 빼도 100kg은 넘어가니까. 두 자리는 절대 갈 수 없는 몸이다"고 해 웃음을 자아냈다. 한편, 아내 신혜정은 "전 세계에 120kg 이상 나가는 사람 중 제일 귀여운 것 같다. 춤 추면서 애교 부리는데 그런 모습들이 진짜 너무 귀엽다. 제가 그래서 맨날 뱃살 왕자님이라고 한다"며 이대호의 반전 면모를 밝혔다.



이날 이대호는 운동하는 아들을 챙기는 아내에게 사사건건 "나는?"을 덧붙이며 폭풍 질투를 하면서 아내의 관심을 갈구했다. 심지어 선크림도 아내가 직접 발라주기도 했다. 신혜정은 "로션, 선크림도 발라줘야 바르고, 약도 따서 입에 넣어줘야 먹는 스타일"이라면서 "제가 계속 해주다보니 그걸 받고 싶어서 더 안 하는 것 같다"고 했고, 이대호는 이를 쿨하게 인정해 웃음을 유발했다. 이런 아내의 내조는 현역 선수일 때 더 철저했다고 한다. 신헤정은 식단 관리는 물론 미연의 상황을 방지하기 위해 영양제 성분을 트레이너에게 확인하고 도핑 관련 사이트에서 직접 확인하는 등 꼼꼼하게 관리했다고 밝혀 감탄을 안겼다.



이런 아내의 철저한 내조 덕분에 승승장구하던 이대호에게도 힘든 시절이 있었다. 첫째 예서가 태어난지 일주일 만에 일본 진출을 하게 된 이대호. 이후 아내 신혜정은 갓 백일이 된 첫째를 데리고 30개에 가까운 캐리어에 짐을 싸서 홀로 일본으로 이사를 했다고 해 놀라움을 자아냈다. 그러나 이대호는 일본 진출 직후 슬럼프에 빠졌다. 그런 상황에 신혜정은 아이를 데리고 직관을 갔는데, 이대호는 "타석에 들어갔는데 아내가 아이를 안고 서 있더라. 그때 우리 와이프, 우리 딸한테 자신 없는 모습 보여주지 말자는 생각이 딱 들었다. 그때 딱 2루타가 나왔다. 그때부터 잘 풀렸던 것 같다"며 가족의 힘으로 슬럼프를 날려버렸던 당시를 회상했다.



또한 아내 바라기 이대호는 아내에게 확신을 느낀 계기로 소변통 사건을 들었다. 이대호는 21살에 무릎 수술 때문에 서울 병원에 입원하게 됐는데, 할머니가 돌아가신 후 하나뿐인 가족인 형이 군입대한 상황이라 곁에 있어줄 사람이 신혜정 밖에 없었다고 했다. 당시 연인이었던 신혜정은 어린 나이임에도 망설임 없이 서울까지 가서 보호자 역할을 자처했다고 밝혔다. "제가 갈 수 있어서 좋았다"던 신혜정은 수술 후 거동이 어려운 이대호의 소변을 직접 받기도 하는 등 성심껏 병간호를 했다. 이대호는 "할머니가 보내주신 사람인가 생각이 들었다. 이 사람이다, 이 여자다 생각했던 것 같다"라면서 "누구에게 사랑을 받고 누가 나를 지켜준다는 것. 나를 걱정해주는 여자친구가 있다는 자체만으로 행복했다"며 당시를 회상했다. 그러면서 이대호는 "이렇게 해줬으니까 더 행복하게 해줘야지, 그때 마음먹은 것 같다. 그게 사랑이었던 것 같다. 고마웠다. 그때부터 보호자였다. 지금까지도"라며 진심을 고백했다. 어린 나이에도 서로를 애틋하게 생각했던 두 사람의 운명 같은 이야기는 감동을 안기며 이날 분당 시청률 5.6%로 '최고의 1분'을 차지했다.



마지막으로 이대호는 "아내를 안 만났다면 저도 이 자리에 없었을 것이다. 힘들 때 만나서 서로 의지하고 같이 고생하고 같이 키워왔다"며 고마움을 드러냈다. 이에 신혜정은 "남편은 항상 우리는 같이 성장해왔다 하는데"라며 말을 이어가다 감정이 복받친 듯 눈물을 왈칵 쏟았다. 이어 신혜정은 "제가 크게 예쁜 사람도 아니고 뭐가 특별히 잘난 것도 아닌데 늘 저희 남편은 예쁘다, 자기가 최고라고 한다. 늘 저를 먼저 앞에 세워준다. 나를 빛나게 해주는 사람이다. 이 자리를 빌려 고맙다고 말하고 싶다"고 속마음을 밝혔다.



강선애 기자



