올 2분기 KB대출로 서울 아파트 구매 가구, 연소득 9천만 원 넘어

▲ KB국민은행 여의도 본점 창구

올해 2분기(4∼6월) 서울에서 아파트를 산 가구의 연간 소득이 처음으로 9천만 원을 넘긴 것으로 나타났습니다.26일 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난 2분기 KB국민은행에서 아파트 담보 대출을 받아 서울 아파트를 매수한 가구의 연평균 소득은 9천173만 원으로 집계됐습니다.KB가 2008년 관련 통계 집계를 시작한 이래 처음으로 9천만 원을 넘겼습니다.KB국민은행에서 아파트 담보대출을 받아 집을 산 가구의 연소득은 2021년 5천만∼6천만 원 수준에서 2023년 4분기(7천813만 원)에 분기별 최초로 7천만 원을 넘어섰습니다.이후 지난해 3분기(8천236만 원)에 8천만 원을 처음 넘었고, 올해 1분기(8천874만 원)와 2분기(9천173만 원)에 잇달아 최고액을 경신했습니다.올해 2분기 KB국민은행으로부터 담보 대출을 받아 장만한 서울 아파트 중위(중간) 가격은 9억 7천만 원이었습니다.서울 '가구 소득 대비 아파트 가격의 비율'(PIR)은 10.6으로 나타났습니다.구매한 아파트 가격이 가구 연평균 소득의 10.6배라는 뜻이다.이 수치는 2022년 2분기 14.8까지 높아졌다가 이후 전반적으로 하향 추세를 보였는데, 아파트를 구매하는 사람들의 소득이 높아진 영향으로 분석됩니다.아울러 지난 2분기 경기와 인천에서 KB 담보 대출을 받아 아파트를 매수한 가구의 연평균 소득은 각각 6천174만 원, 5천7만 원이었습니다.경기 아파트 매수 가구의 연 소득이 6천만 원을 넘은 것은 이번이 처음입니다.2분기 경기와 인천의 아파트 PIR은 각각 8.8, 8.5로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)