한미정상회담, 현대차그룹 미국에 4년간 260억 달러 투자…50억 달러↑

▲ 현대차·기아 양재사옥

현대차그룹이 한미 정상회담에 맞춰 올해부터 4년간 미국에 260억 달러(36조 1천530억 원)를 투자한다는 계획을 오늘(26일) 밝혔습니다.이는 지난 3월 발표한 투자 금액인 210억 달러에서 50억 달러 증가한 규모로, 제철, 자동차, 로봇 등 미래산업에 집중적으로 투입될 예정입니다.현대차그룹은 이번 투자를 통해 미국 정부 정책에 적극적으로 대응하는 한편 현지에서 사업 기회를 확대해 모빌리티를 비롯한 미래 사업 경쟁력을 강화할 방침입니다.또 현지 전략 사업 투자로 한국과 미국 간 경제협력 강화에 힘을 보탠다는 계획입니다.먼저 현대차그룹은 미국 루이지애나주에 270만 t 규모의 전기로 제철소를 건설합니다.이곳에서 생산될 저탄소 고품질의 강판은 자동차 등 미국 핵심 산업에 공급될 예정입니다.루이지애나 제철소가 완공되면 현대차그룹은 철강-부품-완성차로 이어지는 미국 내 밸류체인을 구축하게 돼 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.현대차그룹은 지난 3월 투자 발표 시 연간 생산량 규모를 지난해 70만 대에서 120만 대까지 늘리겠다고 했으나 이보다 더 생산 규모를 확대하겠다는 방침입니다.전기차, 하이브리드, 내연기관 차 등 다양한 차종 라인업으로 미국 소비자 니즈에 대응할 계획입니다.아울러 부품 및 물류 그룹사들도 설비를 증설해 부품 현지화율을 높이고, 배터리팩 등 전기차 핵심부품의 현지 조달을 추진하는 등 완성차와 부품사 간 공급망을 강화합니다.현대차그룹은 미국 현지에 3만 대 규모의 로봇 공장도 신설한다는 계획도 처음 밝혔습니다.현대차그룹은 자사 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스를 중심으로 현지 로봇 공장을 로봇 생산 허브로 만든다는 구상입니다.로봇공장의 설립 시기와 장소는 확정되지 않았지만, 보스턴다이내믹스의 주력 제품인 아틀라스와 스팟 등이 생산될 예정입니다.이 밖에도 현대차그룹은 자율주행, AI(인공지능), SDV(소프트웨어 중심 자동차) 등 미래 신기술과 관련된 미국 기업과 협력을 확대합니다.또 보스턴다이내믹스, 모셔널 등 현대차그룹 미국 현지 법인의 사업화에 속도를 냅니다.현대차그룹은 국내에도 대규모 투자를 집행하고 있다고 밝혔습니다.현대차그룹은 올해 사상 최대인 24조 3천억 원을 투자합니다.지난해 20조 4천억 원 대비 19% 이상 늘어난 금액입니다.세부적으로는 ▲ 연구개발(R&D) 투자 11조 5천억 원 ▲ 경상 투자 12조 원 ▲ 전략투자 8천억 원을 각각 집행합니다.(사진=현대차그룹 제공, 연합뉴스)