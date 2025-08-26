한미정상회담, 이 대통령 "결과 아주 좋아…기대보다 훨씬 많이 양해·격려 받아"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국제전략문제연구소(CSIS)에서 정책 연설 뒤 존 햄리 CSIS 소장의 질문에 답하고 있다.

이재명 대통령은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 부정적인 상황이 발생할 것을 참모들이 우려했으나 자신은 그러지 않을 것을 확신했다고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 오후 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연을 마친 뒤 존 햄리 소장과의 대담에서 이 같은 속내를 털어놓았습니다.이 대통령은 "트럼프 대통령이 매우 위협적으로 SNS에 쓰셨고, 아침 기자회견에서 한국 정부가 미군기지를 압수수색을 했다며 '따져봐야겠다'는 말씀까지 하셔서 우리 참모들 사이에서는 '젤렌스키-트럼프 (회담 당시와) 같은 상황이 벌어지지 않을까' 우려했다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 정상회담을 앞두고 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다"는 글을 SNS에 올렸습니다.이를 두고 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 트럼프 대통령과의 정상회담에서 수난을 겪었던 것과 비슷한 분위기로 이날 회담이 흘러갈까 봐 참모들이 걱정했다는 게 이 대통령의 설명입니다.그러나 이 대통령은 "저는 이미 그러지 않을 것이라는 점을 알고 있었다"고 웃으며 말했습니다.이 대통령은 "트럼프 대통령이 쓴 '거래의 기술'을 읽었기 때문"이라며 "(책에) 상대가 감내하기 어려운 조건을 던지지만, 최종적으로 불합리한 결론에 이르게 하지는 않는다는 것을 이미 본인이 써놓았다"고 부연했습니다.그러면서 "이전 협상에서도 (트럼프 대통령은) 그런 모습을 보여줬다"며 "한미동맹은 매우 중요해서 거기에 큰 상처를 내는 일은 벌어지지 않을 것으로 제가 확신했다"고 말했습니다.이 대통령은 밝은 표정으로 "결과는 아주 좋았다"고 말하며 "회의나 식사 시간의 대화는 매우 진지하게 협력적으로 이뤄졌다"고 밝혔습니다.또 "우리가 기대했던 것보다 훨씬 많은 것들에 대해 대화하고, 양해하고, 격려받았다"며 "예정된 시간보다 많은 시간을 대화했다"고 강조했습니다.이 대통령은 그러면서 "모든 사람이 (회담 전) 저에게 그런 조언을 했다. 인내하라"라고 말해 좌중에 웃음을 자아냈고, 햄리 소장도 크게 웃으며 "좋은 만남이었다니 정말 기쁘다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)