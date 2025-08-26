권성동 "내일 특검 조사 출석할 것…모든 사안에 결백"

▲ 국민의힘 권성동 의원이 지난 8월 21일 국회 본회의장에 입장하고 있다.

국민의힘 권성동 의원은 불법 정치자금 수수 의혹 등과 관련해 "오는 27일 10시에 특검 조사에 출석하겠다"고 말했습니다.권 의원은 오늘(26일) SNS에 "저는 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다"고 적었습니다.이어 "반면 특검 측은 일부 언론과 결탁하고 정치 공작을 이어가고 있다. 당당하지 못하기 때문"이라며 "저는 이미 문재인 정부의 정치 탄압을 이겨낸 경험이 있다. 이번 이재명 정부의 표적 숙청 시도 역시 반드시 극복해 내겠다"고 말했습니다.권 의원은 "정의를 향한 길은 아무리 굽이치고 험난해도 결국 진실이라는 목적에 도달하기 마련"이라고 덧붙였습니다.김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 권 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 받은 의혹 등을 수사 중입니다.특검팀은 이와 관련해 권 의원의 주거지와 국회 의원실, 강릉 사무실 등을 압수수색하고 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사를 압수수색 시도한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)