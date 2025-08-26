화천 사내면 시간당 74㎜ 집중폭우…'식수난' 강릉은 찔끔 비

▲ 춘천 비가 내린 풍경

오늘(26일) 호우경보가 내려진 강원 화천에 시간당 74㎜의 집중폭우가 쏟아져 비 피해가 우려됩니다.강원지방기상청에 따르면 전날부터 오늘 오전 8시 현재까지 내린 비의 양은 화천 사내면 140.5㎜, 철원 113㎜, 화천 광덕고개 108.5㎜, 양구 해안면 54㎜, 진부령 43.8㎜ 등입니다.화천 사내면에는 오전 6시 30부터 7시 30분까지 1시간당 74㎜의 폭우를 기록했습니다.밤사이 주요 지점의 시간당 강수량은 화천 광덕고개 53.5㎜, 철원 동송 48.5㎜ 등입니다.많은 비가 내리자 화천군은 오전 8시 10분을 기해 산사태 주의보를 내리고 입산 금지 등 안전에 유의할 것을 재난 문자를 통해 당부했습니다.강원 내륙과 산지는 오늘까지 10∼60㎜, 많은 곳은 80㎜ 이상의 비가 더 내리겠습니다.많은 비가 쏟아진 강원 중북부와 달리 동해안에는 5㎜ 안팎의 찔끔 비가 올 것으로 예상됩니다.강릉시는 극심한 가뭄으로 제한 급수가 현실화하고 있는 가운데 강릉시민의 식수원인 오봉댐의 저수율은 16.8%로 전날 17.3%보다 더 낮아졌습니다.낮 기온은 내륙 28∼32도, 산지 26∼28도, 동해안 32∼34도 등으로 무덥겠습니다.기상청은 "비가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물관리와 보행자 안전사고, 낙뢰 사고에 유의해 달라"고 당부했습니다.이어 "짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 하천변 산책로나 지하차도는 출입을 삼가고 산사태, 낙석, 축대 붕괴 등에 각별히 주의해야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)