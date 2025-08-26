당정, 내년 예산안 협의…"R&D 역대 최대 투자·재정 적극 역할"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표(왼쪽 세 번째)와 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(왼쪽 두 번째)이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 예산안 당정협의회에서 대화하고 있다.

더불어민주당과 정부가 정기국회를 앞두고 내년도에 적용되는 이재명 정부의 첫 본예산에 대해 협의하면서 확장 재정 기조를 강조했습니다.민주당 김병기 원내대표는 오늘(26일) 국회에서 열린 2026년도 예산안 당정 협의회에서 "예산안에 국민주권정부의 국정철학을 담아야 한다"며 "핵심은 국민이 주인인 나라"라고 말했습니다.김 원내대표는 "혁신경제, 균형성장, 기본이 튼튼한 사회 3축이 내년도 예산에 반드시 담겨야 한다"며 "과거의 잘못이 되풀이돼선 절대 안 되는데 (윤석열 정부의) R&D(연구개발) 축소, 세수 결손과 같은 실책이 없어져야 한다"고 강조했습니다.이어 한정애 정책위의장은 "경제는 너무 어렵고 민생은 더 어렵다"며 "재정이 국민을 위해 적극적인 역할을 할 때"라고 언급했습니다.한 정책위의장은 AI(인공지능)·바이오·문화·콘텐츠· 방위·재생에너지 분야에 더해 취약계층·산업재해· 국민 안전을 위한 사업 확대에 예산을 적절히 사용해야 한다며 "가계의 지출 부담을 경감시키고 소상공인, 자영업자 매출 신장에도 기여할 방안도 적극 검토하고 반영할 필요가 있다"고 언급했습니다.구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "이재명 정부의 첫 예산안은 성과 중심으로 줄일 것은 줄이거나 없애고, 해야 할 것은 과감히 집중 투자해 회복과 성장을 견인하는데 집중됐다"고 설명했습니다.구 부총리는 "재정이 마중물이 돼 민생 안정과 경제 활력을 제고할 수 있도록 가용 재원을 최대한 활용하고, 초혁신 선도경제 대전환을 통해 중장기적 성장동력도 확보했다"며 '기술이 주도하는 초혁신 경제 달성', '기본이 튼튼한 사회를 통한 모두의 성장', '국민 안전과 국익 중심 외교 안보'를 3대 중점 사안으로 제시했습니다.그러면서 "AI 3대 강국으로 도약하기 위해 국내의 우수한 제조 역량을 활용한 피지컬 AI 선도 사업에 집중투자하고 국민 생활 전반에 AI를 도입하겠다"며 "미래 성장동력을 선점할 수 있도록 R&D에 역대 최대로 투자할 것"이라고 설명했습니다.이어 "아동·청년·어르신 세대별 맞춤형 지원으로 저출생·고령화라는 인구 위기에 대비하고, 저소득층, 장애인을 두텁게 지원할 것"이라며 "재난 안전 산업에 대한 투자도 확대하고, 최첨단 무기를 도입해 미래 군대를 육성하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)