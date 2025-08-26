거제 10층짜리 아파트 2층서 방화…2명 화상·53명 대피

경남 거제의 한 아파트에서 방화로 인한 화재가 발생해 경찰과 소방 당국이 조사하고 있습니다.



오늘(26일) 거제경찰서와 경남소방본부에 따르면 전날 오후 10시 58분 거제시 옥포동 10층짜리 아파트 2층 거실에서 불이 났습니다.



이 불로 집 안에 있던 50대 남편과 40대 아내 등 부부가 등과 다리에 1∼2도 화상을 입었고, 연기에 놀란 주민 53명이 대피했습니다.



대피자 중 14명은 연기를 흡입했습니다.



모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.



불은 집 안 내부와 가재도구 등을 태우고 3천만 원(소방서 추산) 상당 재산 피해를 내고 같은 날 오후 11시 34분 꺼졌습니다.



경찰은 남편의 진술 등을 토대로 아내 A 씨가 부부싸움 후 집에 있던 청소용 휘발유를 거실에 부은 뒤 라이터로 불을 붙인 것으로 보고 있습니다.



A 씨는 현재 부산의 한 병원에서 화상 치료를 받고 있습니다.



경찰은 A 씨에게 현주건조물방화치상 혐의를 적용해 조사할 방침입니다.



(사진=경남소방본부 제공, 연합뉴스)