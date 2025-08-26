대한항공, 70조 대미 투자 발표…보잉기 103대 및 예비엔진 도입

▲ 대한항공

국내 유일 국적 대형항공사(FSC)인 대한항공이 한미 정상회담에 맞춰 총 70조 원 상당의 대미 투자계획을 발표했습니다.투자에는 미국 보잉사의 차세대 고효율 항공기 103대 도입(362억 달러·50조 원)과 GE에어로스페이스의 예비엔진 및 엔진 서비스 구매(136억 9천만 달러·19조2천억 원)가 포함됐습니다.대한항공은 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌러드 호텔에서 조원태 한진그룹 회장, 스테파니 포프 보잉 상용기 부문 사장 겸 최고 경영자, 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 상용기 엔진 및 서비스 사업부 사장 겸 최고 경영자 등이 참석한 가운데 양해각서(MOU) 체결식을 열었다고 오늘(26일) 밝혔습니다.이번 행사에서는 보잉 항공기 103대 구매를 위한 MOU와 예비엔진 19대 및 엔진 정비서비스 도입을 위한 양해각서(MOU)가 각각 체결됐습니다.먼저 대한항공은 항공기 도입과 관련해선 통합 이후 성장에 대비한 선제적 투자의 일환이었다고 설명했습니다.코로나 이후 항공기 인도가 지연되면서 주요 항공사들이 항공기 주문 시점을 당기는 추세를 감안해 2030년대 중후반까지의 선제적 투자 전략을 수립했다고 덧붙였습니다.구매 기종은 777-9 20대, 787-10 25대, 737-10 50대, 777-8F 화물기 8대 등 103대입니다.항공기는 2030년 말까지 순차적으로 도입될 예정입니다.이번 차세대 고효율 기종 도입에 따라 대한항공의 기단은 장기적으로 보잉사의 777, 787, 737과 에어버스사의 A350, A321-네오 등 5가지로 재편될 예정입니다.대한항공은 이번 MOU를 통해 안정적인 공급 증대와 기단 단순화를 통한 규모의 경제를 누리게 됐다고 전했습니다.아울러 고효율 신기재 도입을 통한 연료 효율성을 제고하고, 탄소 배출량 저감 효과도 누릴 수 있게 됐습니다.이와 별도로 대한항공은 GE 에어로스페이스 및 CFM사로부터 각각 항공기 11대 분과 8대분의 예비 엔진도 구매합니다.이와 함께 GE에어로스페이스로부터 20년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스도 받게 됩니다.대한항공의 이번 MOU는 미국과의 항공산업 협력을 한층 더 강화하기 위해 추진됐다고 강조했습니다.대한항공은 보잉 이외에도 프랫 앤 휘트니, 제너럴일렉트릭(GE), 해밀턴 선드스트랜드, 허니웰 등 미국 항공 관련 기업들과 다양한 형태로 협력 중입니다.대한항공은 1971년 4월 최초의 미국행 화물 정기노선(서울∼도쿄∼로스앤젤레스)을 개설했고, 1972년 4월에는 최초의 여객 노선(서울∼도쿄∼호놀룰루∼로스앤젤레스)을 개시한 바 있습니다.대한항공 관계자는 "대표 국적항공사로서 여객 및 화물운송을 통해 한국과 미국을 긴밀히 연결하겠다"면서 "지속적인 대미 투자를 통해 양국 간의 우호적 관계를 증진하는 데 기여하겠다"고 밝혔습니다.(사진=대한항공 제공, 연합뉴스)