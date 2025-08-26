뉴스

밤사이 경기북부 최대 136.5㎜ 폭우…곳곳 낙뢰 피해

유영규 기자
작성 2025.08.26 08:18 조회수
▲ 집중호우

포천과 연천 등 경기북부에 25∼26일 밤사이 낙뢰를 동반한 많은 비가 내려 피해가 잇따랐습니다.

현재 포천, 연천, 동두천 등 3곳에 호우주의보가 발효 중입니다.

포천은 한때 호우경보가 내려졌으며 파주와 양주는 호우 특보가 발표됐다가 해제됐습니다.

연천 연천읍과 청산면 일대에는 산사태 경보가, 포천 창수면과 영중면, 이동면 영북면 관인면 일대에는 주의보가 발효 중입니다.

수도권기상청에 따르면 이 기간 누적 강수량은 오늘(26일) 오전 7시 기준 포천 창수 136.5㎜, 연천 청산 95.5㎜, 동두천 하봉암 82.5㎜, 고양 43.5㎜ 등을 기록 중입니다.

포천 창수에는 오늘 오전 4시 40분을 전후해 시간당 47.5㎜의 강한 비가 내리기도 했습니다.

낙뢰를 동반하면서 화재 피해가 발생했습니다.

지난 25일 오후 10시 53분 동두천시 내 한 창고에 낙뢰로 추정되는 불이 나 건물 1동 600㎡와 내부 물품 등이 타 4천600만 원(소방서 추산) 상당의 재산 피해가 났으며 연천군의 한 마트도 낙뢰로 계량기와 건물 일부가 불에 탔습니다.

기상청은 오늘 경기북부에 10∼60㎜, 많은 곳은 80㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 예상했습니다.
