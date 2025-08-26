밤사이 경기북부 최대 136.5㎜ 폭우…곳곳 낙뢰 피해

▲ 집중호우

포천과 연천 등 경기북부에 25∼26일 밤사이 낙뢰를 동반한 많은 비가 내려 피해가 잇따랐습니다.현재 포천, 연천, 동두천 등 3곳에 호우주의보가 발효 중입니다.포천은 한때 호우경보가 내려졌으며 파주와 양주는 호우 특보가 발표됐다가 해제됐습니다.연천 연천읍과 청산면 일대에는 산사태 경보가, 포천 창수면과 영중면, 이동면 영북면 관인면 일대에는 주의보가 발효 중입니다.수도권기상청에 따르면 이 기간 누적 강수량은 오늘(26일) 오전 7시 기준 포천 창수 136.5㎜, 연천 청산 95.5㎜, 동두천 하봉암 82.5㎜, 고양 43.5㎜ 등을 기록 중입니다.포천 창수에는 오늘 오전 4시 40분을 전후해 시간당 47.5㎜의 강한 비가 내리기도 했습니다.낙뢰를 동반하면서 화재 피해가 발생했습니다.지난 25일 오후 10시 53분 동두천시 내 한 창고에 낙뢰로 추정되는 불이 나 건물 1동 600㎡와 내부 물품 등이 타 4천600만 원(소방서 추산) 상당의 재산 피해가 났으며 연천군의 한 마트도 낙뢰로 계량기와 건물 일부가 불에 탔습니다.기상청은 오늘 경기북부에 10∼60㎜, 많은 곳은 80㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 예상했습니다.