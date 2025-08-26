트럼프 "교회 압수수색 사실이면 나빠"…추후 "오해였다고 확신"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지 시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다.

트럼프 미국 대통령은 25일(현지 시간) 열린 한미 정상회담에서 한국 수사기관들의 교회 압수수색에 대해 "사실이라면 너무 나쁜 일일 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 이재명 대통령과 가진 회담에서 '교회와 오산 미군기지 압수수색에 대해 어떻게 생각하느냐'는 취재진의 질문을 받자 "나는 정보 당국으로부터 교회들에 대한 압수수색이 있었다고 들었다"고 답했습니다.트럼프 대통령은 이어 "우리는 그것에 대해 이따가 논의할 것"이라며 "만약 그것이 사실이라면 너무 나쁜(too bad) 일일 것"이라고 부연했습니다.트럼프 대통령은 "나는 교회들을 압수수색했다는 말을 정보 당국으로부터 들었다"고 재차 밝힌 뒤 "내게는 한국답지 않은 일로 들렸다"고 말했습니다.이어 트럼프 대통령은 특검이 오산 공군기지의 미군 시설을 목표로 했던 것이 아니라 한국 공군 시설이 수사 대상이었다는 이 대통령 설명을 들은 뒤 "나는 오해가 있었다고 확신한다"고 말했습니다.다만 트럼프 대통령은 "그러나 교회 압수수색에 대한 루머가 돌고 있다. 그래서 우리는 논의할 것이다"라고 재차 언급한 뒤 "나는 잘 해결될 것으로 확신한다"고 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가"라며 "숙청 또는 혁명같이 보인다"라고 적었습니다.이어 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 관련 질문에 "최근 며칠 동안 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다"고 답했습니다.트럼프 대통령은 이어 "그들은 심지어 우리(미군) 군사기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다"며 "그렇게 해서는 안 됐을 것인데 나는 안 좋은 일들을 들었다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령이 언급한 교회 압수수색이 이뤄진 것은 사실입니다.지난달 순직해병특검팀은 여의도순복음교회 이영훈 담임목사 주거지와 교회 당회장실 등을 압수수색했고, 서울경찰청 안보수사대는 서울서부지법 폭력 난동 사태(1월)와 관련해 이달 초 전광훈 목사가 담임하는 사랑제일교회에 대해 압수수색을 했습니다.또, 비상계엄 내란·외환 의혹을 수사하는 특검팀은 지난달 미국과 한국 공군이 함께 운영하는 오산 공군기지 내 레이더 시설에 대해 압수 수색을 한 적이 있습니다.트럼프 대통령이 추후 '오해'를 언급한 것은 이 대통령의 설명을 듣고 압수수색과 관련해 갖고 있던 의구심을 일정 부분 해소했다는 취지로 풀이됩니다.다만 트럼프 대통령이 이날 정상회담에서 이 사안을 논의할 것임을 시사한 상황에서 그가 이 문제를 더 이상 거론하지 않을 것인지는 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보입니다.한편, 트럼프 대통령은 회담 도중 이재명 대통령이 한국 내 특검 수사에 대해 설명하던 중간에 말을 자르면서 "그(특검)의 이름이 '미친 잭 스미스' 아니냐"며 "그는 미치고, 병든 사람"이라고 한 뒤 "그냥 농담이다"라고 말했습니다.잭 스미스 전 특검은 조 바이든 행정부 시절인 2023년, '대선(트럼프 대통령이 패한 2020년 대선) 결과 뒤집기 시도' 등 혐의와 관련해 트럼프 대통령(당시 전직 대통령)에 대한 형사 기소를 주도한 인물입니다.(사진=연합뉴스)