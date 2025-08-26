북미정상회담 트럼프 통역 이연향, 이 대통령과의 회담에도 등장

▲ 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 회담에서 이연향 미국 국무부 통역국장이 트럼프 대통령을 위해 통역하고 있다.

현지시각 25일 미국 백악관에서 열린 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 통역으로 익숙한 얼굴인 이연향 국무부 통역국장이 등장했습니다.한국계인 이 국장은 트럼프 대통령의 첫 임기 때 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담에서 트럼프 대통령의 통역으로 활동해 주목받았습니다.이 국장은 2018년 6월 싱가포르에서 열린 1차 북미 정상회담과 2019년 2월 하노이 2차 북미정상회담에 이어 2019년 6월 판문점에서 열린 북미 정상의 세 번째 만남 때도 트럼프 대통령의 입과 귀 역할을 했습니다.이 국장은 작년 한미경제연구소(KEI) 초청 대담에서 당시 경험을 "놀랍고 흥분되는 일"이자 "비현실적"이라고 회고했습니다.이 국장은 한국외대 통역대학원 출신으로, 2000년대 초반부터 국무부 한국어 통역관으로 활동했으며 국무부 안에서는 '닥터 리'로 불립니다.통역관으로 오래 재직해 버락 오바마 전 대통령과 조 바이든 전 대통령을 비롯해 다수 국무부 고위직 통역을 도맡았습니다.전임 바이든 행정부 때인 지난 2022년 토니 블링컨 당시 국무부 장관은 국무부 통역국 업무를 소개하는 영상에서 이 국장에 대해 "국무부 외교통역팀의 정말 필수 멤버로 우리는 그녀와 팀 없이는 업무를 할 수 없다"고 소개하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)