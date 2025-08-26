'캡틴 손' 역할 변화…카스트로프 첫 태극마크

<앵커>



축구 대표팀에 변화의 바람이 붑니다. 오는 미국 원정에서 주장 손흥민이 최전방 공격수로 변신하고, 독일 연령별 대표 출신 미드필더 카스트로프는 태극마크를 달고 첫선을 보입니다.



홍석준 기자입니다.



홍명보 감독은 미국 출국을 일주일 앞두고 26명의 대표 명단을 발표하며 몇 가지 변화를 시사했습니다.



미국 무대로 옮긴 뒤 환상적인 데뷔골을 넣은 손흥민을 기존의 미드필더가 아닌 최전방 공격수로 분류해, 이른바 '손톱' 카드 활용을 예고했습니다.



[홍명보/축구 대표팀 감독 : (얼마나 오래 뛰느냐가 아니라) 언제 어떤 순간에 결정적인 역할을 해주느냐가 손흥민 선수에게 있어서 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다.]



손흥민이 7년째 맡고 있는 주장 역할도 변화의 가능성을 열어놨습니다.



[홍명보/축구 대표팀 감독 : 팀을 위해서 어떤 선택이 가장 좋은지는 저희가 꾸준하게 계속 고민을 해야 할 거라고 생각하고 있습니다.]



중원에는 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 22살의 카스트로프를 처음 발탁했습니다.



독일 연령별 대표팀 출신으로 분데스리가에서 활약 중인 카스트로프는 이중 국적으로 태극마크를 단 첫 남자 선수가 됐습니다.



[홍명보/축구 대표팀 감독 : 굉장히 파이터적인 성향의 선수고요. (기존) 3선에 있는 선수들하고는 조금 유형이 다른 선수라고 (생각합니다.)]



미국 무대에서 뛰는 정상빈도 4년 만에 태극마크를 달고 미국, 멕시코와 원정 2연전을 준비합니다.



