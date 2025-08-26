한국, 일본 꺾고 아시아 여자 주니어핸드볼 4연승

이미지 확대하기

▲ 한국과 일본의 경기 결과

한국 여자 주니어 핸드볼 대표팀이 아시아선수권대회에서 일본을 꺾고 4연승을 달렸습니다.김경진 SK 슈가글라이더즈 감독이 이끄는 우리 대표팀은 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 제18회 아시아 여자 주니어(19세 이하) 핸드볼 선수권대회 조별리그 B조 4차전에서 일본과 접전 끝에 23대 21로 이겼습니다.우리 팀은 전반을 2골 차로 뒤졌지만, 7골을 터뜨린 서아영(경남개발공사)과 5골을 넣은 김보경(한국체대) 등의 활약을 앞세워 후반에 역전했습니다.골키퍼 고채은(대전체고)도 방어율 41.2%(14/34)로 선방했습니다.조별리그를 4연승으로 마친 우리나라는 4강에서 A조 2위인 홈팀 우즈베키스탄을 상대하게 됐습니다.우리나라는 앞서 열린 17차례 대회에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 불참한 2022년 제16회 대회를 제외하고 매번 우승했습니다.우즈베키스탄과 준결승전은 내일(27일) 열립니다.(사진=아시아 핸드볼연맹 소셜 미디어 사진, 연합뉴스)