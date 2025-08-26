뉴스

대전·세종·충남에 호우특보…새벽시간 비 피해 신고 8건

유영규 기자
작성 2025.08.26 06:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대전·세종·충남에 호우특보…새벽시간 비 피해 신고 8건
오늘(26일) 대전과 세종, 충남 전역에 호우 특보가 발효된 가운데 지역에 따라 시간당 10∼40㎜ 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다.

기상청에 따르면 전날부터 오늘 오전 5시 30분까지 누적 강수량은 보령 삽시도 133㎜, 천안 104.2㎜, 세종 전의 94㎜, 공주 유구 85㎜, 태안 옹도 58㎜, 홍성 49.2㎜, 예산 원효봉 46.5㎜, 청양 정산 41㎜ 등입니다.

보령 삽시도는 한때 한 시간 동안 62.5㎜의 비가 쏟아졌고, 세종 전의와 천안도 한 시간에 최대 43.5㎜, 43.2㎜의 비가 내렸습니다.

지금까지 충남에서만 8건의 비 피해 신고가 접수됐으나 인명피해는 없었습니다.

오늘 오전 4시 10분 충남 보령시 주교면 한 주택에서 "현관에 물이 찼고 방까지 들어오려고 한다"는 신고가 접수돼 소방 당국이 배수 지원을 완료했습니다.

기상청은 아침까지 시간당 30∼50㎜, 오전에는 시간당 30㎜ 안팎의 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 매우 강한 비가 내릴 것으로 내다봤습니다.

대전지방기상청 관계자는 "서해상에서 발달한 비구름대가 시속 50㎞ 속도로 북동쪽으로 이동하면서 충남권으로 유입되고 있어 오늘 오후까지 비가 내리는 곳이 있겠다"며 "많은 비가 올 것으로 예상됨에 따라 하천 수위가 높아지고 유속이 빨라질 가능성이 있으니 안전사고에 유의해야 한다"고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지