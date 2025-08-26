트럼프, 서명용 펜보고 "제가 써도 되나"…이 대통령 "영광"

▲ 한미정상회담 후 방명록에 서명하는 이재명 대통령

"좋은 펜(nice pen)입니다. 괜찮으시면 제가 사용하겠습니다." (도널드 트럼프 미국 대통령)"영광이죠. 대통령님이 하시는 사인에 아주 잘 어울릴 겁니다."(이재명 대통령)이 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담 직전 백악관 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 즉석에서 선물했습니다.트럼프 대통령의 '돌발 요청'에 따라 예정에 없이 이뤄진 증정입니다.이날 낮 12시 32분 백악관 웨스트윙(서관)에 도착한 이 대통령은 트럼프 대통령 안내로 방명록을 작성했습니다.회담 장소인 오벌오피스(집무실)에 입장하기 전입니다.이 대통령은 다소 두꺼운 두께의 갈색빛 펜으로 방명록을 적어 내려갔습니다.트럼프 대통령은 이 대통령에게 다가와 "아주 아름답게 쓰셨다. 한국어가 배우기 어려운 언어 아니냐"며 "영어와 한국어 중에 정확성에 있어서 어느 언어가 낫느냐"고 물었습니다.이 대통령은 "컴퓨터가 쓰기에는 한국어가 조금 낫고, 말하기에는 영어가 나은 것 같다"라고 답했습니다.트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록 옆에 놓아둔 펜에 관심을 보이며 "펜은 대통령님의 것이냐"라고 물었고, 이 대통령은 "네, 제가 갖고 있는 펜"이라고 했습니다.그러자 이 대통령의 펜을 들고 "좋다(nice)"를 연발하던 트럼프 대통령은 "도로 가져가실 것이냐. 난 그 펜이 좋다(I like it). 두께가 매우 아름답다. 어디서 만든 것이냐"라고 거듭 관심을 표했습니다.이 대통령은 웃으며 "한국 것"이라고 답하고 양손을 들어 보이며 가져가도 좋다는 의미의 제스처를 취했고, 현장에 배석한 관계자들의 웃음소리가 이어졌습니다.트럼프 대통령이 자신이 펜을 사용해도 되느냐고 말하자, 이 대통령은 "영광"이라며 "대통령이 하시는 아주 어려운 사인에 유용할 것"이라고 흔쾌히 응했습니다.트럼프 대통령은 이에 펜을 들어 주변에 보여주며 "실제로 사용하지는 않겠지만 선물을 아주 영광스럽고 소중하게 간직하겠다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이 대통령에게 "떠나시기 전에 선물을 드리겠다"며 "잊어버리지 않게 도와달라. 나가느라 바빠서 잊어버릴 수 있다"고 말하기도 했습니다.트럼프 대통령은 이후 이 대통령과 백악관에서 함께 찍은 사진을 바로 현상해 직접 서명을 한 뒤 이 대통령에게 선물로 건넸다고 합니다.이 대통령과 트럼프 대통령의 참모진 사이에도 화기애애한 분위기가 연출됐습니다.JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관을 비롯한 트럼프 대통령 참모진은 한 줄로 서서 트럼프 대통령의 '에스코트'를 받아 백악관 안에 들어선 이 대통령을 악수로 맞이했습니다.이 가운데 하워드 러트닉 상무부 장관은 이 대통령에게 한국어로 "반갑습니다"라고 말했고, 두 사람은 웃으며 서로의 손목을 가볍게 두드렸습니다.이 대통령은 러트닉 장관에게 엄지손가락을 들어 올려 보이기도 했습니다.