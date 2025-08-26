'미 296척 vs 중 370척'…한국 조선업이 필요한 트럼프

트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 이재명 대통령과의 회담에서 조선 협력에 강한 의지를 내비친 배경에는 미국에 갈수록 위협이 되는 중국의 해군력에 대한 경각심이 있습니다.



미국에선 인도태평양 지역에서 중국의 부상을 견제하려면 해군력을 시급히 강화해야 한다는 인식이 강하지만, 냉전 이후 조선업 투자를 소홀히 해 온 데다 정부의 보호와 예산에 의존해 온 미국 조선업체들이 오래전에 경쟁력을 상실해 함정 건조·수리 역량이 크게 퇴보했습니다.



미국의 자체 역량만으로는 해군 함정은 물론이며 유사시 물자 수송 등에 필요한 상선조차 제때 충분히 건조할 수 없기에 미국이 주요 동맹이자 조선 강국인 한국과 협력해야 한다는 목소리가 수년 전부터 나왔습니다.



이에 전임 바이든 행정부에서도 한국과 조선 협력을 추진했으나 외국산 선박 구매를 제한하는 각종 규제와 조선업을 지역구에 둔 미국 정치인들의 반발 등으로 인해 별 진전이 없었습니다.



이런 가운데 트럼프 대통령이 이날 회담에서 한국 조선소에서 만든 '한국산' 선박을 구매하겠다는 입장을 밝힌 것은 매우 주목할 만합니다.



트럼프 대통령은 "우리는 한국에서 선박을 살 것이다. 하지만 우리는 한국이 여기(미국)에서 우리 노동자(people)를 이용해 선박을 만들게도 할 것"이라고 밝혔습니다.



이는 일부 선박을 한국 조선소에서 직접 주문하되 일부는 한국 조선업체들이 대미 투자를 통해 미국에서 건조하게 하겠다는 의미로 해석됩니다.



그간 한국 조선업체들이 미국과의 협력에서 가장 우려했던 점은 미국의 현지 생산 여건이 너무 열악해 미국 조선소를 인수하거나 조선소를 새로 짓더라도 당장은 고품질 선박을 경제성 있게 만들기가 쉽지 않다는 것입니다.



미국 조선소의 낙후된 생산설비야 신규 투자로 개선한다고 해도 숙련된 노동력을 키우는 데 많은 시간이 소요되고, 한국처럼 조선업체와 여러 부품 업체가 한 지역에 몰려 있어 시너지를 발휘하는 산업 생태계가 조성돼 있지 않기 때문입니다.



이에 협력 초기에는 미국이 한국 조선소에 일부 선박을 발주하거나 한국에서 선박 공정의 상당 부분을 모듈형으로 제작한 뒤 미국으로 보내 미국에서는 최종 조립만 하는 방안 등이 제기돼왔습니다.



이 가운데 트럼프 대통령이 언급한 한국산 선박 구매는 한국 업체에 가장 유리하고, 미국 입장에서도 필요한 선박을 가장 빨리 확보할 수 있는 방안으로 꼽히지만, 미국 내에서 정치적인 반발이 클 것으로 예상됐습니다.



그간 미국 의회에서도 동맹과 협력을 원활하게 하기 위해 존스법과 반스-톨레프슨 수정법 등 외국 조선업체의 미국 선박 시장 진출을 막아온 각종 법을 개정·폐지하자는 법안이 여러 건 발의됐으나 통과가 쉽지 않은 것으로 평가됐습니다.



그러나 목표 달성을 위해 기존 정책 고려나 관행을 완전히 무시하는 경향인 트럼프 대통령이 직접 한국산 선박을 구매하겠다는 의지를 천명한 만큼 앞으로 행정 권한을 활용해 한국산 선박 구매를 허용하거나 의회 다수당인 공화당을 설득해 법 개정을 관철할 수 있다는 관측이 제기됩니다.



트럼프 대통령은 지난 4월 미국의 조선 등 해양 산업을 강화하기 위한 범부처 계획 입안과 백악관 조선사무국 설치를 지시하는 행정명령에 서명하기도 했습니다.



트럼프 대통령이 이처럼 한국과의 조선 협력에 절실한 이유는 미국과 중국의 해군 함정 숫자를 비교해보면 분명해집니다.



미국 국방부는 작년에 발간한 '2024 중국 군사력 보고서'에서 중국 해군이 370척이 넘는 함정과 잠수함을 보유해 세계 최대 규모이며 그 숫자가 2025년 395척, 2030년 435척으로 늘 것으로 예상했습니다.



그러나 의회조사국(CRS)에 따르면 미 해군은 올해 1월 기준 296척만 운용하고 있습니다.



미 해군은 2023년에 의회에 제출한 보고서에서 미래 전장 수요에 대응하려면 381척(무인정 제외)이 필요하다고 판단했으며 이후 이를 달성하기 위한 30개년 건조 계획을 발표했으나 이 목표 달성을 낙관하는 이들은 많지 않습니다.



해군의 30개년 건조 계획상으로도 해군의 함정 숫자는 구형 함정이 퇴역하면서 2027년에 오히려 283척으로 감소했다가 2030년부터 증가하기 시작합니다.



미 조선업은 해군 함정뿐만 아니라 상선 건조에서도 너무 뒤처졌습니다.



전략국제문제연구소(CSIS) 집계에 따르면 2024년에 미국은 세계 민간 선박 건조량의 0.1%를 차지했습니다.



중국의 점유율이 53.3%로 가장 많았고 그다음이 한국으로 29.1%였습니다.



트럼프 대통령이 회담에서 "2차 세계 대전 때 우리는 하루에 한 척을 건조했는데 오늘 우리는 더 이상 선박을 건조하지 않는다. 그건 말도 안 된다"라며 개탄할 수밖에 없는 이유입니다.